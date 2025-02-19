https://1prime.ru/20250219/inflyatsiya-855079822.html

Минэкономазвития раскрыло актуальные данные по инфляция в России

Минэкономазвития раскрыло актуальные данные по инфляция в России - 19.02.2025, ПРАЙМ

Минэкономазвития раскрыло актуальные данные по инфляция в России

Инфляция в России на 17 февраля составила 10% в годовом выражении после 9,99% на 10 февраля, следует из доклада Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". | 19.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-19T19:03+0300

2025-02-19T19:03+0300

2025-02-19T19:04+0300

экономика

инфляция

https://cdnn.1prime.ru/img/83497/19/834971958_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_11d1f03c0b25482d65a369965b63af5d.jpg

МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Инфляция в России на 17 февраля составила 10% в годовом выражении после 9,99% на 10 февраля, следует из доклада Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". Как отмечает министерство, в секторе продовольственных товаров за период с 11 по 17 февраля рост цен замедлился и в среднем составил 0,25% с 0,39% неделей ранее. На плодоовощную продукцию рост цен также замедлился - до 0,7% с 1,1%. На продукты питания за исключением плодоовощной продукции цены выросли на 0,2%. В сегменте непродовольственных товаров за неделю c 11 по 17 февраля цены выросли на 0,1%, как и неделей. Что касается услуг (туристических, регулируемых и бытовых), за неделю они выросли на 0,15%.

https://1prime.ru/20250217/ndfl-854994928.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

инфляция