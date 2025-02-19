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Минэкономазвития раскрыло актуальные данные по инфляция в России
Минэкономазвития раскрыло актуальные данные по инфляция в России - 19.02.2025, ПРАЙМ
Минэкономазвития раскрыло актуальные данные по инфляция в России
Инфляция в России на 17 февраля составила 10% в годовом выражении после 9,99% на 10 февраля, следует из доклада Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". | 19.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-19T19:03+0300
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экономика
инфляция
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МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Инфляция в России на 17 февраля составила 10% в годовом выражении после 9,99% на 10 февраля, следует из доклада Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". Как отмечает министерство, в секторе продовольственных товаров за период с 11 по 17 февраля рост цен замедлился и в среднем составил 0,25% с 0,39% неделей ранее. На плодоовощную продукцию рост цен также замедлился - до 0,7% с 1,1%. На продукты питания за исключением плодоовощной продукции цены выросли на 0,2%. В сегменте непродовольственных товаров за неделю c 11 по 17 февраля цены выросли на 0,1%, как и неделей. Что касается услуг (туристических, регулируемых и бытовых), за неделю они выросли на 0,15%.
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инфляция
Минэкономазвития раскрыло актуальные данные по инфляция в России
МЭР: инфляция в России на 17 февраля составила 10% в годовом выражении
МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Инфляция в России на 17 февраля составила 10% в годовом выражении после 9,99% на 10 февраля, следует из доклада Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации".
Как отмечает министерство, в секторе продовольственных товаров за период с 11 по 17 февраля рост цен замедлился и в среднем составил 0,25% с 0,39% неделей ранее. На плодоовощную продукцию рост цен также замедлился - до 0,7% с 1,1%. На продукты питания за исключением плодоовощной продукции цены выросли на 0,2%.
РСПП предложил индексацию порогов прогрессивного НДФЛ с учетом инфляции
В сегменте непродовольственных товаров за неделю c 11 по 17 февраля цены выросли на 0,1%, как и неделей. Что касается услуг (туристических, регулируемых и бытовых), за неделю они выросли на 0,15%.