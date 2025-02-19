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"Президент не намерен терпеть". Уолц высказался об инвестициях в Украину
"Президент не намерен терпеть". Уолц высказался об инвестициях в Украину - 19.02.2025, ПРАЙМ
"Президент не намерен терпеть". Уолц высказался об инвестициях в Украину
Соединенные Штаты считают, что заслуживают получить возврат своих вложений в Украину и не потерпят недовольства Киева в ответ на выдвинутые Вашингтоном... | 19.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-19T21:25+0300
2025-02-19T21:25+0300
2025-02-19T21:41+0300
экономика
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ВАШИНГТОН, 19 фев – ПРАЙМ. Соединенные Штаты считают, что заслуживают получить возврат своих вложений в Украину и не потерпят недовольства Киева в ответ на выдвинутые Вашингтоном экономические инициативы, заявил в эфире телеканала Fox News советник президента США по нацбезопасности Майк Уолц."Мы видим, что помощь от европейцев часто поступает в форме займов, которые погашаются с процентами за счет замороженных российских активов. Мы считаем, что американские налогоплательщики также заслуживают возврата значительной части своих вложений", – подчеркнул советнике.Он добавил, что вместо того, чтобы рассмотреть выдвинутые США инициативы в экономике как шанс, Киев ответил Вашингтону эскалацией риторики и сопротивлением."Президент не намерен это терпеть", – подчеркнул советник Трампа.Также он заявил, что Вашингтон ожидает от европейских стран большего вклада в безопасность Украины, поскольку этот конфликт напрямую затрагивает их интересы."Мы давно призываем Европу взять на себя больше ответственности не только за собственную оборону, но и за безопасность Украины. Теперь это наконец происходит, и это результат усилий президента Трампа," – сказал Уолц.Он отметил, что европейские страны уже начали предлагать Киеву гарантии безопасности и расширять поддержку. В этом контексте он упомянул предстоящий визит президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Великобритании Кира Стармера в Вашингтон на следующей неделе, подчеркнув его важность для дальнейшего обсуждения этих вопросов."Мы ждем в Белом доме президента Макрона и премьер-министра Стармера, чтобы продолжить диалог о том, какую роль Европа возьмет на себя в обеспечении безопасности Украины," – сказал он.
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сша, инвестиции, украина
Экономика, США, инвестиции, УКРАИНА
"Президент не намерен терпеть". Уолц высказался об инвестициях в Украину
Уолц: США читают, что заслуживают получить возврат своих инвестиций в Украину
ВАШИНГТОН, 19 фев – ПРАЙМ. Соединенные Штаты считают, что заслуживают получить возврат своих вложений в Украину и не потерпят недовольства Киева в ответ на выдвинутые Вашингтоном экономические инициативы, заявил в эфире телеканала Fox News советник президента США по нацбезопасности Майк Уолц.
"Мы видим, что помощь от европейцев часто поступает в форме займов, которые погашаются с процентами за счет замороженных российских активов. Мы считаем, что американские налогоплательщики также заслуживают возврата значительной части своих вложений", – подчеркнул советнике.
Он добавил, что вместо того, чтобы рассмотреть выдвинутые США инициативы в экономике как шанс, Киев ответил Вашингтону эскалацией риторики и сопротивлением.
"Президент не намерен это терпеть", – подчеркнул советник Трампа.
Американцы хотят от Украины возвращения вложенных средств, заявил Уолц
Также он заявил, что Вашингтон ожидает от европейских стран большего вклада в безопасность Украины, поскольку этот конфликт напрямую затрагивает их интересы.
"Мы давно призываем Европу взять на себя больше ответственности не только за собственную оборону, но и за безопасность Украины. Теперь это наконец происходит, и это результат усилий президента Трампа," – сказал Уолц.
Он отметил, что европейские страны уже начали предлагать Киеву гарантии безопасности и расширять поддержку. В этом контексте он упомянул предстоящий визит президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Великобритании Кира Стармера в Вашингтон на следующей неделе, подчеркнув его важность для дальнейшего обсуждения этих вопросов.
"Мы ждем в Белом доме президента Макрона и премьер-министра Стармера, чтобы продолжить диалог о том, какую роль Европа возьмет на себя в обеспечении безопасности Украины," – сказал он.