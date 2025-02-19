Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
NYT рассказала, как изменилось мнение западных инвесторов о рынке России - 19.02.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250219/investory-855081470.html
NYT рассказала, как изменилось мнение западных инвесторов о рынке России
NYT рассказала, как изменилось мнение западных инвесторов о рынке России - 19.02.2025, ПРАЙМ
NYT рассказала, как изменилось мнение западных инвесторов о рынке России
Западные инвесторы полны оптимизма относительно возможного возвращения на российский рынок, при этом их энтузиазм не может смягчить даже угроза ухудшения... | 19.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-19T20:22+0300
2025-02-19T20:25+0300
экономика
запад
инвесторы
российский рынок
сми
https://cdnn.1prime.ru/img/82916/37/829163792_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_de7688a5e95b39a9f7842baad9da4dd5.jpg
МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Западные инвесторы полны оптимизма относительно возможного возвращения на российский рынок, при этом их энтузиазм не может смягчить даже угроза ухудшения отношений между США и ЕС, сообщает газета New York Times. Издание отмечает, что на фоне переговоров о завершении украинского конфликта, европейские лидеры были "либо ошеломлены, либо в ярости". Но инвесторы все более оптимистично настроены относительно в отношении российского бизнеса, особенно после того как президент США Дональд Трамп дал понять, что в этом месяце он может встретиться с президентом России Владимиром Путиным. "Даже угроза ухудшения отношений между США и Европой, включая возможные пошлины в размере около 25% на автомобили и полупроводники, похоже, не может смягчить этот энтузиазм", - пишет издание. Тем не менее, отмечается, что риски все еще могут быть слишком высоки для большинства западных компаний. Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде во вторник. Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, в ходе первых за долгое время очных переговоров стороны договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества РФ и США и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес. В частности, Москва и Вашингтон договорились устранить искусственные ограничения в работе посольств и других загранучреждений, создать рабочие группы высокого уровня для начала работы по скорейшему разрешению кризиса на Украине. Министр выразил уверенность, что после переговоров США стали лучше понимать позицию Москвы. По данным МИД России, в Эр-Рияде стороны также договорились возобновить коммуникацию по ряду международных проблем с учетом ответственности РФ и США как ядерных держав. Стороны выразили намерение в перспективе рассмотреть возобновление сотрудничества в космической, энергетической и других сферах. Встреча в столице Саудовской Аравии прошла по поручению президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. На ней представители Москвы и Вашингтона обозначили круг тем, которые необходимо решить перед встречей глав государств. Россию за столом переговоров представляли глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. США - помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.
https://1prime.ru/20250206/mosbirzha-854723344.html
запад
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82916/37/829163792_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_39c0c9a2a3df06d8bc30fa646f1ff513.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
запад, инвесторы, российский рынок, сми
Экономика, ЗАПАД, инвесторы, российский рынок, СМИ
20:22 19.02.2025 (обновлено: 20:25 19.02.2025)
 
NYT рассказала, как изменилось мнение западных инвесторов о рынке России

NYT: западные инвесторы оптимистично смотрят на рынок РФ на фоне переговоров по Украине

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанк" Посетители на Красноярском экономическом форуме
 Посетители на Красноярском экономическом форуме - ПРАЙМ, 1920, 19.02.2025
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Западные инвесторы полны оптимизма относительно возможного возвращения на российский рынок, при этом их энтузиазм не может смягчить даже угроза ухудшения отношений между США и ЕС, сообщает газета New York Times.
Издание отмечает, что на фоне переговоров о завершении украинского конфликта, европейские лидеры были "либо ошеломлены, либо в ярости". Но инвесторы все более оптимистично настроены относительно в отношении российского бизнеса, особенно после того как президент США Дональд Трамп дал понять, что в этом месяце он может встретиться с президентом России Владимиром Путиным.
"Даже угроза ухудшения отношений между США и Европой, включая возможные пошлины в размере около 25% на автомобили и полупроводники, похоже, не может смягчить этот энтузиазм", - пишет издание.
Тем не менее, отмечается, что риски все еще могут быть слишком высоки для большинства западных компаний.
Презентация обновленной Московской биржи - ПРАЙМ, 1920, 06.02.2025
Частные инвесторы вложили в облигации на Мосбирже в январе рекордную сумму
6 февраля, 14:08
Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде во вторник. Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, в ходе первых за долгое время очных переговоров стороны договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества РФ и США и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес. В частности, Москва и Вашингтон договорились устранить искусственные ограничения в работе посольств и других загранучреждений, создать рабочие группы высокого уровня для начала работы по скорейшему разрешению кризиса на Украине. Министр выразил уверенность, что после переговоров США стали лучше понимать позицию Москвы.
По данным МИД России, в Эр-Рияде стороны также договорились возобновить коммуникацию по ряду международных проблем с учетом ответственности РФ и США как ядерных держав. Стороны выразили намерение в перспективе рассмотреть возобновление сотрудничества в космической, энергетической и других сферах.
Встреча в столице Саудовской Аравии прошла по поручению президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. На ней представители Москвы и Вашингтона обозначили круг тем, которые необходимо решить перед встречей глав государств. Россию за столом переговоров представляли глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. США - помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.
 
ЭкономикаЗАПАДинвесторыроссийский рынокСМИ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала