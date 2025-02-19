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Банк "Дом.РФ" подал три иска к крупным иностранным банкам

Банк "Дом.РФ" подал три иска к крупным иностранным банкам - 19.02.2025, ПРАЙМ

Банк "Дом.РФ" подал три иска к крупным иностранным банкам

Банк "Дом.РФ" направил в арбитражный суд Москвы три иска к иностранным банкам – немецким Commerzbank AG, J.P. Morgan SE, Ost-West Handelsbank и бельгийскому... | 19.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-19T10:33+0300

2025-02-19T10:33+0300

2025-02-19T10:33+0300

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МОСКВА, 19 фев – ПРАЙМ. Банк "Дом.РФ" направил в арбитражный суд Москвы три иска к иностранным банкам – немецким Commerzbank AG, J.P. Morgan SE, Ost-West Handelsbank и бельгийскому Euroclear Bank, говорится в материалах картотеки арбитражных дел. Все три иска поступили в суд 17 февраля и к рассмотрению еще не приняты. Указанная в карточке дела сумма исковых требований к Ost-West Handelsbank (бывшая европейская "дочка" ВТБ – VTB Bank Europe) – более 96 миллионов рублей. Иск к Euroclear Bank заявлен на сумму около 491 миллиона рублей. Ответчиками в третьим иске, кроме Commerzbank AG, J.P. Morgan SE, указаны их российские подразделения – АО "Коммерцбанк Евразия" и ООО "Коммерческий банк "Дж.П. Морган Банк Интернешнл". Третьими лицами истец привлекает Национальный расчетный депозитарий, Национальный клиринговый центр и ПАО "СПБ Банк". Сумма требований – около 45 миллионов рублей. Основания исковых требований во всех трех случаях пока не сообщаются.

https://1prime.ru/20250218/sud-855024241.html

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