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В Японии прокомментировали ситуацию вокруг Украины

В Японии прокомментировали ситуацию вокруг Украины - 19.02.2025, ПРАЙМ

В Японии прокомментировали ситуацию вокруг Украины

Правительство Японии внимательно следит за ситуацией вокруг Украины, но воздержится от комментариев по каждым конкретным обсуждениям в международном сообществе... | 19.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-19T06:24+0300

2025-02-19T06:24+0300

2025-02-19T06:24+0300

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ТОКИО, 19 фев – ПРАЙМ. Правительство Японии внимательно следит за ситуацией вокруг Украины, но воздержится от комментариев по каждым конкретным обсуждениям в международном сообществе и их результатам, заявил в ходе пресс-конференции генеральный секретарь кабинета министров Ёсимаса Хаяси. Российско-американские переговоры высокого уровня завершились в Эр-Рияде во вторник. Россию представляли глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, США - помощник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Как отмечал Ушаков, на переговорах стоял вопрос о том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине. По итогам российская и американская делегации заявили о позитивных результатах, договоренности решать совместно проблемы и о подготовке новых встреч. В связи с состоявшейся встречей журналисты упомянули материал американского телеканала Fox News, согласно которому план урегулирования украинского вопроса принимает во внимание позицию президента России Владимира Путина, который считает, что у Владимир Зеленский не является легитимным представителем своей страны, так как его срок полномочий истек. В свою же очередь, Зеленский накануне заявил, что без участия Украины конфликт не завершится. Генерального секретаря японского правительства попросили дать оценку Токио данным сообщениям. "Мы осведомлены о сообщениях, касающихся этой ситуации. В настоящее время вокруг Украины происходит множество событий, и наше правительство проявляет большой интерес, внимательно следит за ситуацией и собирает информацию. Мы хотели бы воздержаться от предвзятых комментариев по каждому текущему обсуждению в международном сообществе и их результатам", - отметил Хаяси. По словам генсека японского кабмина, власти намерены "продолжать обмен мнениями с G7 и другими заинтересованными странами, чтобы как можно скорее достичь справедливого и устойчивого мира на Украине".

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мировая экономика, газ, украина, токио, сша, юрий ушаков, владимир зеленский, сергей лавров, мид рф, мид, рфпи