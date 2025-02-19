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Россия выглядит победительницей на фоне переговоров с США, заявила Каллас
Россия выглядит победительницей на фоне переговоров с США, заявила Каллас - 19.02.2025, ПРАЙМ
Россия выглядит победительницей на фоне переговоров с США, заявила Каллас
Россия выглядит победительницей на фоне переговоров с США в Эр-Рияде, считает глава дипломатии ЕС Кая Каллас. | 19.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-19T09:37+0300
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2025-02-19T09:37+0300
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МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Россия выглядит победительницей на фоне переговоров с США в Эр-Рияде, считает глава дипломатии ЕС Кая Каллас. "Если вы посмотрите на снимки из Саудовской Аравии, россияне - победители. Их позиция: "сейчас все приходят к нам и предлагают нам то, что мы хотим", - подчеркнула она в интервью изданию Euractiv. Российско-американские переговоры высокого уровня завершились в Эр-Рияде во вторник. Россию представляли глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, США - помощник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Как отмечал Ушаков, на переговорах стоял вопрос о том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине.
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россия, кая каллас, ес
Политика, РОССИЯ, Кая Каллас, ЕС
Россия выглядит победительницей на фоне переговоров с США, заявила Каллас
Каллас: Россия выглядит победительницей на фоне переговоров в Эр-Рияде
МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Россия выглядит победительницей на фоне переговоров с США в Эр-Рияде, считает глава дипломатии ЕС Кая Каллас.
"Если вы посмотрите на снимки из Саудовской Аравии, россияне - победители. Их позиция: "сейчас все приходят к нам и предлагают нам то, что мы хотим", - подчеркнула она в интервью изданию Euractiv.
Российско-американские переговоры высокого уровня завершились в Эр-Рияде во вторник. Россию представляли глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, США - помощник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Как отмечал Ушаков, на переговорах стоял вопрос о том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине.
"Сделан важный шаг вперед". Госдеп дал оценку переговорам России и США