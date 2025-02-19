https://1prime.ru/20250219/kallas-855064248.html

Каллас призвала Африку "толкать" Россию к миру на Украине

Каллас призвала Африку "толкать" Россию к миру на Украине - 19.02.2025, ПРАЙМ

Каллас призвала Африку "толкать" Россию к миру на Украине

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас, прибывшая в среду в ЮАР для развития двусторонних отношений и участия в заседании глав МИД стран "большой двадцатки", начала... | 19.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-19T14:18+0300

2025-02-19T14:18+0300

2025-02-19T14:18+0300

политика

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кая каллас

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мид

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БРЮССЕЛЬ, 19 фев – ПРАЙМ. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас, прибывшая в среду в ЮАР для развития двусторонних отношений и участия в заседании глав МИД стран "большой двадцатки", начала свой визит с беседы с южноафриканским министром иностранных дел Рональдом Ламолой о том, что Африка должна "толкать" Россию к "справедливому и устойчивому" по ее мнению миру на Украине. Ранее Каллас неоднократно призывала продолжать увеличивать поставки оружия Киеву для продолжения боевых действий, несмотря на международные усилия по мирному урегулированию. "Только что встретилась с Рональдом Ламолой в Кептауне… Я сказала своему южноафриканскому коллеге, что африканским партнерам нужно подтолкнуть Россию к всеобъемлющему, справедливому и прочному миру на Украине", - написала Каллас в сети X. Она также напомнила ЮАР, что ЕС "остается надежным и предсказуемым партнером – как для ЮАР, так и для континента". ЕС традиционно категорически не поддерживает ни одной мирной инициативы по Украине, за исключением так называемой "мирной формулы" Владимира Зеленского. В Москве "формулу мира" Зеленского считают полностью оторванной от реальности. Президент России Владимир Путин заявлял, что так называемая "формула мира", о которой говорят на Западе и на Украине, - это продолжение реализации декрета Зеленского о запрете вести переговоры с Россией, "запретительные требования для переговорного процесса". Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал "формулу мира", предложенную Зеленским, плодом больного воображения.

https://1prime.ru/20250219/kallas-855052790.html

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африка, россия, кая каллас, украина, мид