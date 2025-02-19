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Каллас призвала Африку "толкать" Россию к миру на Украине - 19.02.2025, ПРАЙМ
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Каллас призвала Африку "толкать" Россию к миру на Украине
Каллас призвала Африку "толкать" Россию к миру на Украине - 19.02.2025, ПРАЙМ
Каллас призвала Африку "толкать" Россию к миру на Украине
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас, прибывшая в среду в ЮАР для развития двусторонних отношений и участия в заседании глав МИД стран "большой двадцатки", начала... | 19.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-19T14:18+0300
2025-02-19T14:18+0300
политика
африка
россия
кая каллас
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БРЮССЕЛЬ, 19 фев – ПРАЙМ. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас, прибывшая в среду в ЮАР для развития двусторонних отношений и участия в заседании глав МИД стран "большой двадцатки", начала свой визит с беседы с южноафриканским министром иностранных дел Рональдом Ламолой о том, что Африка должна "толкать" Россию к "справедливому и устойчивому" по ее мнению миру на Украине. Ранее Каллас неоднократно призывала продолжать увеличивать поставки оружия Киеву для продолжения боевых действий, несмотря на международные усилия по мирному урегулированию. "Только что встретилась с Рональдом Ламолой в Кептауне… Я сказала своему южноафриканскому коллеге, что африканским партнерам нужно подтолкнуть Россию к всеобъемлющему, справедливому и прочному миру на Украине", - написала Каллас в сети X. Она также напомнила ЮАР, что ЕС "остается надежным и предсказуемым партнером – как для ЮАР, так и для континента". ЕС традиционно категорически не поддерживает ни одной мирной инициативы по Украине, за исключением так называемой "мирной формулы" Владимира Зеленского. В Москве "формулу мира" Зеленского считают полностью оторванной от реальности. Президент России Владимир Путин заявлял, что так называемая "формула мира", о которой говорят на Западе и на Украине, - это продолжение реализации декрета Зеленского о запрете вести переговоры с Россией, "запретительные требования для переговорного процесса". Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал "формулу мира", предложенную Зеленским, плодом больного воображения.
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африка, россия, кая каллас, украина, мид
Политика, АФРИКА, РОССИЯ, Кая Каллас, УКРАИНА, МИД
14:18 19.02.2025
 
Каллас призвала Африку "толкать" Россию к миру на Украине

Каллас: Африка должна "толкать" Россию к миру на Украине

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПремьер-министр Эстонии Кая Каллас
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас - ПРАЙМ, 1920, 19.02.2025
© РИА Новости . Стрингер
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БРЮССЕЛЬ, 19 фев – ПРАЙМ. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас, прибывшая в среду в ЮАР для развития двусторонних отношений и участия в заседании глав МИД стран "большой двадцатки", начала свой визит с беседы с южноафриканским министром иностранных дел Рональдом Ламолой о том, что Африка должна "толкать" Россию к "справедливому и устойчивому" по ее мнению миру на Украине.
Ранее Каллас неоднократно призывала продолжать увеличивать поставки оружия Киеву для продолжения боевых действий, несмотря на международные усилия по мирному урегулированию.
"Только что встретилась с Рональдом Ламолой в Кептауне… Я сказала своему южноафриканскому коллеге, что африканским партнерам нужно подтолкнуть Россию к всеобъемлющему, справедливому и прочному миру на Украине", - написала Каллас в сети X.
Она также напомнила ЮАР, что ЕС "остается надежным и предсказуемым партнером – как для ЮАР, так и для континента".
ЕС традиционно категорически не поддерживает ни одной мирной инициативы по Украине, за исключением так называемой "мирной формулы" Владимира Зеленского. В Москве "формулу мира" Зеленского считают полностью оторванной от реальности. Президент России Владимир Путин заявлял, что так называемая "формула мира", о которой говорят на Западе и на Украине, - это продолжение реализации декрета Зеленского о запрете вести переговоры с Россией, "запретительные требования для переговорного процесса". Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал "формулу мира", предложенную Зеленским, плодом больного воображения.
Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас - ПРАЙМ, 1920, 19.02.2025
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ПолитикаАФРИКАРОССИЯКая КалласУКРАИНАМИД
 
 
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