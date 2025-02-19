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Для каршеринга могут ввести автоматическое ограничение скорости - 19.02.2025, ПРАЙМ
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Для каршеринга могут ввести автоматическое ограничение скорости
Для каршеринга могут ввести автоматическое ограничение скорости - 19.02.2025, ПРАЙМ
Для каршеринга могут ввести автоматическое ограничение скорости
Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга обсудят возможность автоматического ограничения скорости движения для каршеринговых автомобилей, чтобы... | 19.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-19T18:16+0300
2025-02-19T18:16+0300
каршеринг
ограничение
скорость
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 фев - ПРАЙМ. Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга обсудят возможность автоматического ограничения скорости движения для каршеринговых автомобилей, чтобы излишне разгоняться на них было невозможно, сообщил спикер городского парламента Александр Бельский. "Вызывает беспокойство и ситуация с каршерингом. Как сообщил Роман Плугин (начальник ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области - ред.), за 2024 год число ДТП с участием арендованных машин выросло на 17%, а число летальных исходов - практически в два раза. Безусловно, пускать все на самотек нельзя", - написал Бельский в своем Telegram-канале. "Наша комиссия по транспорту совместно с правоохранителями займется разработкой мер, призванных упорядочить использование каршеринга. Например, планируем обсудить возможность автоматического ограничения скорости самим каршеринговым оператором - чтобы больше разрешенных в городе 60 (+20) км/ч разгоняться у водителей просто не получалось", - указал спикер Заксобрания. Он также сообщил, что планируется рассмотреть вопрос об ограничении движения курьеров на электровелосипедах в центре города. "В основном на них лихачат курьеры, чтобы скорее привезти заказ. Мы все понимаем, что время - деньги, но нельзя подвергать пешеходов опасности. Поэтому теперь нам предстоит решить и этот вопрос. Одно из предложений - ограничить доставщикам на электровелосипедах движение в центре города, как это было сделано для самокатов", - написал Бельский. Ограничения для электросамокатов в Петербурге включают в себя зоны, в которых им ездить совсем нельзя, в которых запрещено завершать аренду, а также участки, где сервисами проката автоматически снижается скорость этого средства индивидуальной мобильности.
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каршеринг, ограничение, скорость
каршеринг, ограничение, скорость
18:16 19.02.2025
 
Для каршеринга могут ввести автоматическое ограничение скорости

Депутаты Петербурга обсудят автоматическое ограничение скорости для каршеринга

© РИА Новости . Евгения Новоженина | Перейти в медиабанкАвтомобиль сервиса московского каршеринга Belkacar
Автомобиль сервиса московского каршеринга Belkacar - ПРАЙМ, 1920, 19.02.2025
© РИА Новости . Евгения Новоженина
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 фев - ПРАЙМ. Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга обсудят возможность автоматического ограничения скорости движения для каршеринговых автомобилей, чтобы излишне разгоняться на них было невозможно, сообщил спикер городского парламента Александр Бельский.
"Вызывает беспокойство и ситуация с каршерингом. Как сообщил Роман Плугин (начальник ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области - ред.), за 2024 год число ДТП с участием арендованных машин выросло на 17%, а число летальных исходов - практически в два раза. Безусловно, пускать все на самотек нельзя", - написал Бельский в своем Telegram-канале.
"Наша комиссия по транспорту совместно с правоохранителями займется разработкой мер, призванных упорядочить использование каршеринга. Например, планируем обсудить возможность автоматического ограничения скорости самим каршеринговым оператором - чтобы больше разрешенных в городе 60 (+20) км/ч разгоняться у водителей просто не получалось", - указал спикер Заксобрания.
Он также сообщил, что планируется рассмотреть вопрос об ограничении движения курьеров на электровелосипедах в центре города.
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"В основном на них лихачат курьеры, чтобы скорее привезти заказ. Мы все понимаем, что время - деньги, но нельзя подвергать пешеходов опасности. Поэтому теперь нам предстоит решить и этот вопрос. Одно из предложений - ограничить доставщикам на электровелосипедах движение в центре города, как это было сделано для самокатов", - написал Бельский.
Ограничения для электросамокатов в Петербурге включают в себя зоны, в которых им ездить совсем нельзя, в которых запрещено завершать аренду, а также участки, где сервисами проката автоматически снижается скорость этого средства индивидуальной мобильности.
 
каршерингограничениескорость
 
 
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