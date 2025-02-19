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В Киеве прогремели взрывы
В Киеве прогремели взрывы - 19.02.2025, ПРАЙМ
В Киеве прогремели взрывы
Взрывы прогремели в Киеве, сообщил мэр города Виталий Кличко. | 19.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-19T03:38+0300
2025-02-19T03:38+0300
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МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Взрывы прогремели в Киеве, сообщил мэр города Виталий Кличко.
"Взрывы в столице", - написал Кличко в своем Telegram-канале.
По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны, воздушная тревога звучит в Киеве.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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Киев, РФ, МОСКВА, Виталий Кличко, Дмитрий Песков, ВС РФ, ВСУ
В Киеве прогремели взрывы
Мэр Киева Кличко сообщил о взрывах в городе
МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Взрывы прогремели в Киеве, сообщил мэр города Виталий Кличко.
"Взрывы в столице", - написал Кличко в своем Telegram-канале.
По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны, воздушная тревога звучит в Киеве.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.