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Названы компании из США, свернувшие бизнес в России

Названы компании из США, свернувшие бизнес в России - 19.02.2025, ПРАЙМ

Названы компании из США, свернувшие бизнес в России

Более трехсот компаний из США заморозили свой бизнес в России или вовсе покинули российский рынок с февраля 2022 года, из них основная часть приходится на сферы | 19.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-19T06:15+0300

2025-02-19T06:15+0300

2025-02-19T06:15+0300

бизнес

технологии

экономика

сша

саудовская аравия

кирилл дмитриев

nvidia

amazon

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МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Более трехсот компаний из США заморозили свой бизнес в России или вовсе покинули российский рынок с февраля 2022 года, из них основная часть приходится на сферы IT и промышленности, выяснило РИА Новости, изучив открытые данные. Всего в России до февраля 2022 года было представлено как минимум 659 компаний из США, из них в настоящее время продолжают работать в России или предоставлять услуги бизнесу немногим больше половины - 336 организаций. При этом ограничили операции на российском рынке 323 компании. Больше всего американских компаний, свернувших бизнес в России, - в сфере IT и телекома, их насчитывается 78. Среди них специализирующаяся на центрах обработки данных Equinix, производители компьютерных компонентов Nvidia и Intel, маркетплейс Amazon и онлайн-кинотеатр Netflix. Далее по темпам ухода из России идут американские промышленные компании - 51 из них покинула российский рынок. Большая часть пришлась на производителей электроники (13), включая выпускающую персональные гаджеты Apple, производящую принтеры Xerox и одного из крупнейших в мире производителей бытовой техники Whirlpool Corporation. Также приостановили деятельность одиннадцать компаний из сферы химпрома, в том числе производители скотча 3M, промышленных газов Air Products and Chemicals и красок PPG. Еще 43 компании в сфере развлечений заморозили бизнес или вовсе покинули рынок России, почти десять из них занимались туризмом, а девять - созданием фильмов и музыки, в частности это Disney, Warner Bros. и Sony Music Entertainment. Продукты и потребительские товары продавали 39 из покинувших российский рынок компаний, среди них были производитель спорттоваров Nike, одежды Gap и нижнего белья Victoria's Secret. Различные услуги, включая консалтинг, аналитические услуги и помощь при подборе кадров, предоставляли еще 39 компаний, приостановивших деятельность в России. Среди них была вся "большая четверка" аудиторов - Deloitte, KPMG, PwC и EY, а также "большая тройка" управленческого консалтинга - BCG, McKinsey и Bain & Company. В финансовой отрасли 27 компаний приостановили деятельность на российском рынке, включая три крупнейших международных рейтинговых агентства S&P, Moody"s и Fitch, а также ряд американских финансовых сервисов и компаний - PayPal, Visa, Mastercard, J.P.Morgan и Goldman Sachs. Другие отрасли понесли менее значительные "потери": покинули рынок 13 компаний, занимающихся транспортом, 12 - добычей и энергетикой, девять - недвижимостью, семь - фармацевтикой и пять - перевозками. Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, являющийся членом российский делегации на переговорах с США в Саудовской Аравии, во вторник заявил, что американские компании потеряли 300 миллиардов долларов из-за ухода из России.

сша

саудовская аравия

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, технологии, сша, саудовская аравия, кирилл дмитриев, nvidia, amazon, netflix