https://1prime.ru/20250219/konflikt-855052166.html

"Как загнанная крыса". Медведев написал о возможности провокации Зеленского

"Как загнанная крыса". Медведев написал о возможности провокации Зеленского - 19.02.2025, ПРАЙМ

"Как загнанная крыса". Медведев написал о возможности провокации Зеленского

От президента Украины Владимира Зеленского можно ждать любой провокации для срыва урегулирования конфликта. Так считает заместитель председателя Совета... | 19.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-19T09:12+0300

2025-02-19T09:12+0300

2025-02-19T09:16+0300

политика

владимир зеленский

дмитрий медведев

украина

рф

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МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. От президента Украины Владимира Зеленского можно ждать любой провокации для срыва урегулирования конфликта. Так считает заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев."...от трясущегося грызуна с бегающими глазками можно ждать любой провокации с целью срыва урегулирования и для продолжения войны до последнего украинца", - опубликовал пост Медведев на своей странице в соцсети "ВКонтакте".Зампред отметил, что Зеленский сейчас попал "в крайне неприятную ситуацию", и сравнил его с загнанной в угол крысой, поведение которой "может быть абсолютно непредсказуемым".

https://1prime.ru/20250218/internatsional-855030493.html

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владимир зеленский, дмитрий медведев, украина, рф