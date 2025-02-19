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Кремль ждет четкой позиции Киева по урегулированию конфликта, заявил Песков
Кремль ждет четкой позиции Киева по урегулированию конфликта, заявил Песков - 19.02.2025, ПРАЙМ
Кремль ждет четкой позиции Киева по урегулированию конфликта, заявил Песков
Кремль ожидает, что рано или поздно Владимир Зеленский сформулирует свою позицию по урегулированию конфликта, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... | 19.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-19T12:02+0300
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МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Кремль ожидает, что рано или поздно Владимир Зеленский сформулирует свою позицию по урегулированию конфликта, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Была проявлена должная политическая воля с обеих сторон, я имею в виду в данном случае Россию и США. Посмотрим, какая политическая воля у киевского режима", - сказал он.Также пресс-секретарь отметил, что Владимир Зеленский делает достаточно противоречивые заявления на фоне переговоров США и РФ."Но, наверное, рано или поздно он сформулирует свою позицию", - резюмировал Песков.
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Политика, РФ, США, Дмитрий Песков, МИД РФ
Кремль ждет четкой позиции Киева по урегулированию конфликта, заявил Песков
Песков: рано или поздно Зеленский сформулирует свою позицию по урегулированию конфликта
МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Кремль ожидает, что рано или поздно Владимир Зеленский сформулирует свою позицию по урегулированию конфликта, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Была проявлена должная политическая воля с обеих сторон, я имею в виду в данном случае Россию и США. Посмотрим, какая политическая воля у киевского режима", - сказал он.
Также пресс-секретарь отметил, что Владимир Зеленский делает достаточно противоречивые заявления на фоне переговоров США и РФ.
"Но, наверное, рано или поздно он сформулирует свою позицию", - резюмировал Песков.
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