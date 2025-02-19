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Трамп-младший рассказал, что значит для американцев конфликт на Украине - 19.02.2025, ПРАЙМ
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Трамп-младший рассказал, что значит для американцев конфликт на Украине
Трамп-младший рассказал, что значит для американцев конфликт на Украине - 19.02.2025, ПРАЙМ
Трамп-младший рассказал, что значит для американцев конфликт на Украине
Сын президента США Дональд Трамп-младший заявил, что украинский конфликт "очень мало" значит для американцев, поэтому Соединенным Штатам надо перестать на него... | 19.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-19T20:31+0300
2025-02-19T20:41+0300
политика
дональд трамп-младший
конфликт
украина
американцы
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ВАШИНГТОН, 19 фев - ПРАЙМ. Сын президента США Дональд Трамп-младший заявил, что украинский конфликт "очень мало" значит для американцев, поэтому Соединенным Штатам надо перестать на него тратиться. "Давайте прекратим ненужные смерти и бесконечные траты на войну, которая для нас очень мало значит", - написал сын президента в соцсети Truth Social. Так он прокомментировал пост своего отца, американского лидера Дональда Трампа, в котором тот раскритиковал Владимира Зеленского, "втянувшего" США в конфликт, а также бывшего президента Соединенных Штатов Джо Байдена и европейских лидеров, не пытавшихся урегулировать ситуацию.
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дональд трамп-младший, конфликт, украина, американцы
Политика, Дональд Трамп-младший, конфликт, УКРАИНА, Американцы
20:31 19.02.2025 (обновлено: 20:41 19.02.2025)
 
Трамп-младший рассказал, что значит для американцев конфликт на Украине

Дональд Трамп-младший: конфликт на Украине значит "очень мало" для американцев

© РИА Новости . Вера Голосова | Перейти в медиабанкГорода мира. Нью-Йорк
Города мира. Нью-Йорк - ПРАЙМ, 1920, 19.02.2025
© РИА Новости . Вера Голосова
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ВАШИНГТОН, 19 фев - ПРАЙМ. Сын президента США Дональд Трамп-младший заявил, что украинский конфликт "очень мало" значит для американцев, поэтому Соединенным Штатам надо перестать на него тратиться.
"Давайте прекратим ненужные смерти и бесконечные траты на войну, которая для нас очень мало значит", - написал сын президента в соцсети Truth Social.
Здание Белого дома, Вашингтон, США - ПРАЙМ, 1920, 16.02.2025
Американцы хотят от Украины возвращения вложенных средств, заявил Уолц
16 февраля, 20:20
Так он прокомментировал пост своего отца, американского лидера Дональда Трампа, в котором тот раскритиковал Владимира Зеленского, "втянувшего" США в конфликт, а также бывшего президента Соединенных Штатов Джо Байдена и европейских лидеров, не пытавшихся урегулировать ситуацию.
 
ПолитикаДональд Трамп-младшийконфликтУКРАИНААмериканцы
 
 
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