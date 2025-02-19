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Трамп-младший рассказал, что значит для американцев конфликт на Украине

Трамп-младший рассказал, что значит для американцев конфликт на Украине - 19.02.2025, ПРАЙМ

Трамп-младший рассказал, что значит для американцев конфликт на Украине

Сын президента США Дональд Трамп-младший заявил, что украинский конфликт "очень мало" значит для американцев, поэтому Соединенным Штатам надо перестать на него... | 19.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-19T20:31+0300

2025-02-19T20:31+0300

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политика

дональд трамп-младший

конфликт

украина

американцы

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ВАШИНГТОН, 19 фев - ПРАЙМ. Сын президента США Дональд Трамп-младший заявил, что украинский конфликт "очень мало" значит для американцев, поэтому Соединенным Штатам надо перестать на него тратиться. "Давайте прекратим ненужные смерти и бесконечные траты на войну, которая для нас очень мало значит", - написал сын президента в соцсети Truth Social. Так он прокомментировал пост своего отца, американского лидера Дональда Трампа, в котором тот раскритиковал Владимира Зеленского, "втянувшего" США в конфликт, а также бывшего президента Соединенных Штатов Джо Байдена и европейских лидеров, не пытавшихся урегулировать ситуацию.

https://1prime.ru/20250216/uolts-854976569.html

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дональд трамп-младший, конфликт, украина, американцы