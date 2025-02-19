https://1prime.ru/20250219/krasnojarsk-855049923.html

На борту самолета в Красноярске сработала сигнализация о сбое давления

На борту самолета в Красноярске сработала сигнализация о сбое давления - 19.02.2025, ПРАЙМ

На борту самолета в Красноярске сработала сигнализация о сбое давления

Сигнализация о сбое давления в салоне сработала на борту самолета авиакомпании "НордСтар", выполнявшем рейс из Красноярска в Норильск, на борту находилось 156... | 19.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-19T06:39+0300

2025-02-19T06:39+0300

2025-02-19T06:39+0300

бизнес

общество

красноярск

норильск

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КРАСНОЯРСК, 19 фев – ПРАЙМ. Сигнализация о сбое давления в салоне сработала на борту самолета авиакомпании "НордСтар", выполнявшем рейс из Красноярска в Норильск, на борту находилось 156 пассажиров, включая 8 детей, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура. "По предварительным данным, сегодня около 7.00 (03.00 мск) местного времени при выполнении рейса на воздушном судне авиакомпании "НордСтар" по маршруту Красноярск – Норильск зафиксировано срабатывание сигнализации о сбое в системе поддержания давления в салоне самолета", - говорится в сообщении. На борту, по данным ведомства, находилось 156 пассажиров, среди которых 8 детей. Посадка произведена в штатном режиме в аэропорту назначения. В настоящее время организована техническая ревизия состояния систем воздушного судна. Западно-Сибирская транспортная прокуратура проводит надзорные мероприятия с целью проверки исполнения законодательства о безопасности полетов и соблюдения прав пассажиров.

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бизнес, общество , красноярск, норильск