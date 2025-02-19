https://1prime.ru/20250219/kreml-855059205.html

Песков назвал переговоры с США важным шагом для урегулирования по Украине

Песков назвал переговоры с США важным шагом для урегулирования по Украине - 19.02.2025, ПРАЙМ

Песков назвал переговоры с США важным шагом для урегулирования по Украине

Переговоры с США в Эр-Рияде были важным шагом в процессе урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. | 19.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-19T11:47+0300

2025-02-19T11:47+0300

2025-02-19T11:47+0300

политика

россия

сша

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МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Переговоры с США в Эр-Рияде были важным шагом в процессе урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Вчера был сделан первый, но очень важный шаг", - отметил он в беседе с журналистами.По словам Пескова, отношения между Россией и США необходимо восстанавливать, поскольку они были намеренно испорчены предыдущей администрацией Джо Байдена.Переговоры делегаций России США в Эр-Рияде продолжались 4,5 часа и освещали двусторонние отношения, урегулирование ситуации на Украине, а также подготовку к предстоящей встрече лидеров двух стран.

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