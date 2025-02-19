https://1prime.ru/20250219/lavrov-855046145.html

Лавров выступит в Госдуме 19 февраля

Лавров выступит в Госдуме 19 февраля - 19.02.2025, ПРАЙМ

Лавров выступит в Госдуме 19 февраля

Глава МИД России Сергей Лавров выступит в Госдуме в среду, 19 февраля, на следующий день после переговоров с представителями США в Эр-Рияде. | 19.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-19T00:22+0300

2025-02-19T00:22+0300

2025-02-19T00:22+0300

россия

экономика

рф

сша

москва

сергей лавров

дональд трамп

юрий ушаков

мид рф

мид

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/855046145.jpg?1739913730

МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Глава МИД России Сергей Лавров выступит в Госдуме в среду, 19 февраля, на следующий день после переговоров с представителями США в Эр-Рияде. Первая за долгое время встреча высокопоставленных представителей Москвы и Вашингтона прошла в столице Саудовской Аравии во вторник. Россию за столом переговоров представляли глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. Со стороны США присутствовали помощник президента Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Как отметил Лавров по итогам переговоров, встреча высокого уровня состоялась по поручению президента РФ Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа. По его словам, на ней стороны определили круг вопросов, которые необходимо решить перед очной встречей глав двух государств. Министр отметил, что переговоры прошли "довольно небезуспешно", а российская сторона почувствовала настрой американских коллег на дальнейшее налаживание диалога. Как в свою очередь сообщил МИД РФ, в Эр-Рияде стороны условились наладить диалог по согласованию путей возобновления сотрудничества в экономике, энергетике и космической сфере. Кроме того, Россия и США согласились возобновить каналы коммуникации по другим международным проблемам "с учетом ответственности стран как ядерных держав" и постоянных членов Совета Безопасности ООН.

рф

сша

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, рф, сша, москва, сергей лавров, дональд трамп, юрий ушаков, мид рф, мид, госдума