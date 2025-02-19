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Лавров выступит в Госдуме 19 февраля
Лавров выступит в Госдуме 19 февраля - 19.02.2025, ПРАЙМ
Лавров выступит в Госдуме 19 февраля
Глава МИД России Сергей Лавров выступит в Госдуме в среду, 19 февраля, на следующий день после переговоров с представителями США в Эр-Рияде. | 19.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-19T00:22+0300
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МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Глава МИД России Сергей Лавров выступит в Госдуме в среду, 19 февраля, на следующий день после переговоров с представителями США в Эр-Рияде.
Первая за долгое время встреча высокопоставленных представителей Москвы и Вашингтона прошла в столице Саудовской Аравии во вторник. Россию за столом переговоров представляли глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. Со стороны США присутствовали помощник президента Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.
Как отметил Лавров по итогам переговоров, встреча высокого уровня состоялась по поручению президента РФ Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа. По его словам, на ней стороны определили круг вопросов, которые необходимо решить перед очной встречей глав двух государств.
Министр отметил, что переговоры прошли "довольно небезуспешно", а российская сторона почувствовала настрой американских коллег на дальнейшее налаживание диалога.
Как в свою очередь сообщил МИД РФ, в Эр-Рияде стороны условились наладить диалог по согласованию путей возобновления сотрудничества в экономике, энергетике и космической сфере. Кроме того, Россия и США согласились возобновить каналы коммуникации по другим международным проблемам "с учетом ответственности стран как ядерных держав" и постоянных членов Совета Безопасности ООН.
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Лавров выступит в Госдуме 19 февраля
Глава МИД России Сергей Лавров выступит в Госдуме 19 февраля
МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Глава МИД России Сергей Лавров выступит в Госдуме в среду, 19 февраля, на следующий день после переговоров с представителями США в Эр-Рияде.
Первая за долгое время встреча высокопоставленных представителей Москвы и Вашингтона прошла в столице Саудовской Аравии во вторник. Россию за столом переговоров представляли глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. Со стороны США присутствовали помощник президента Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.
Как отметил Лавров по итогам переговоров, встреча высокого уровня состоялась по поручению президента РФ Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа. По его словам, на ней стороны определили круг вопросов, которые необходимо решить перед очной встречей глав двух государств.
Министр отметил, что переговоры прошли "довольно небезуспешно", а российская сторона почувствовала настрой американских коллег на дальнейшее налаживание диалога.
Как в свою очередь сообщил МИД РФ, в Эр-Рияде стороны условились наладить диалог по согласованию путей возобновления сотрудничества в экономике, энергетике и космической сфере. Кроме того, Россия и США согласились возобновить каналы коммуникации по другим международным проблемам "с учетом ответственности стран как ядерных держав" и постоянных членов Совета Безопасности ООН.