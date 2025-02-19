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Лавров заявил о желании Москвы и Вашингтона наращивать партнерство
Лавров заявил о желании Москвы и Вашингтона наращивать партнерство - 19.02.2025, ПРАЙМ
Лавров заявил о желании Москвы и Вашингтона наращивать партнерство
Встреча делегаций России и США в Эр-Рияде показала желание у сторон создавать условия для восстановления и наращивания российско-американского партнерства, об... | 19.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-19T13:21+0300
2025-02-19T13:21+0300
2025-02-19T13:21+0300
политика
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МОСКВА, 19 фев – ПРАЙМ. Встреча делегаций России и США в Эр-Рияде показала желание у сторон создавать условия для восстановления и наращивания российско-американского партнерства, об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Как показали вчерашние переговоры, движение к нормализации отношений на всех направлениях начинается. Есть, по крайней мере, готовность, декларированная готовность это движение начать", - подчеркнул дипломат.По словам Лаврова, помимо решения украинского кризиса, стороны сосредоточатся на восстановлении и росте партнерства в сфере торговли, экономики и геополитики между Россией и США. Однако он также отметил, что необходимо "разгрести" наследие администрации Джо Байдена, которая, по его словам, делала все для уничтожения даже первых признаков долгосрочного партнерства между Москвой и Вашингтоном.
https://1prime.ru/20250219/kreml-855059205.html
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россия, сергей лавров, сша
Политика, РОССИЯ, Сергей Лавров, США
Лавров заявил о желании Москвы и Вашингтона наращивать партнерство
Лавров: переговоры в Эр-Рияде показали начало к нормализации отношений РФ - США
МОСКВА, 19 фев – ПРАЙМ. Встреча делегаций России и США в Эр-Рияде показала желание у сторон создавать условия для восстановления и наращивания российско-американского партнерства, об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Как показали вчерашние переговоры, движение к нормализации отношений на всех направлениях начинается. Есть, по крайней мере, готовность, декларированная готовность это движение начать", - подчеркнул дипломат.
По словам Лаврова, помимо решения украинского кризиса, стороны сосредоточатся на восстановлении и росте партнерства в сфере торговли, экономики и геополитики между Россией и США. Однако он также отметил, что необходимо "разгрести" наследие администрации Джо Байдена, которая, по его словам, делала все для уничтожения даже первых признаков долгосрочного партнерства между Москвой и Вашингтоном.
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