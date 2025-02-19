https://1prime.ru/20250219/lavrov-855062437.html

Лавров заявил о желании Москвы и Вашингтона наращивать партнерство

Лавров заявил о желании Москвы и Вашингтона наращивать партнерство - 19.02.2025, ПРАЙМ

Лавров заявил о желании Москвы и Вашингтона наращивать партнерство

Встреча делегаций России и США в Эр-Рияде показала желание у сторон создавать условия для восстановления и наращивания российско-американского партнерства, об... | 19.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-19T13:21+0300

2025-02-19T13:21+0300

2025-02-19T13:21+0300

политика

россия

сергей лавров

сша

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МОСКВА, 19 фев – ПРАЙМ. Встреча делегаций России и США в Эр-Рияде показала желание у сторон создавать условия для восстановления и наращивания российско-американского партнерства, об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Как показали вчерашние переговоры, движение к нормализации отношений на всех направлениях начинается. Есть, по крайней мере, готовность, декларированная готовность это движение начать", - подчеркнул дипломат.По словам Лаврова, помимо решения украинского кризиса, стороны сосредоточатся на восстановлении и росте партнерства в сфере торговли, экономики и геополитики между Россией и США. Однако он также отметил, что необходимо "разгрести" наследие администрации Джо Байдена, которая, по его словам, делала все для уничтожения даже первых признаков долгосрочного партнерства между Москвой и Вашингтоном.

https://1prime.ru/20250219/kreml-855059205.html

сша

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россия, сергей лавров, сша