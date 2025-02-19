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Маск отреагировал на слова Порошенко об уклонении Зеленского от повесток - 19.02.2025, ПРАЙМ
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Маск отреагировал на слова Порошенко об уклонении Зеленского от повесток
Маск отреагировал на слова Порошенко об уклонении Зеленского от повесток - 19.02.2025, ПРАЙМ
Маск отреагировал на слова Порошенко об уклонении Зеленского от повесток
Глава департамента эффективности государственного управления (DOGE) США, американский предприниматель Илон Маск обратил внимание на информацию о том, что... | 19.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-19T01:07+0300
2025-02-19T01:07+0300
экономика
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владимир зеленский
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МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Глава департамента эффективности государственного управления (DOGE) США, американский предприниматель Илон Маск обратил внимание на информацию о том, что Владимир Зеленский четыре раза уклонялся от получения повесток. Маск в социальной сети X отреагировал на пост ирландского журналиста и предпринимателя Чея Боуза, который привел слова экс-президента Украины Петра Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) о том, что Зеленский четыре раза уклонялся от получения повесток. В ответ на это Маск написал только два восклицательных знака. Ранее Владимир Зеленский заявил, что планирует заманить 18-25-летних в ВСУ и предложить им особый контракт: за год службы в ВСУ обещают 24 тысячи долларов, поступление в вуз без экзаменов, а также ипотеку под 0%. Весной прошлого года Зеленский подписал закон, которым мобилизационный возраст на Украине был снижен с 27 до 25 лет. Позднее бывший советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявлял, что властям Украины предстоит принять решение о снижении возраста мобилизации до 18 лет. Зеленский 14 января в ответ на призывы западных партнеров снизить мобилизационный возраст потребовал укомплектовать ВСУ техникой и оружием. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в возрасте от 18 до 60 лет в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
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общество , мировая экономика, украина, сша, москва, владимир зеленский, петр порошенко, джейк салливан, всу, росфинмониторинг
Экономика, Общество , Мировая экономика, УКРАИНА, США, МОСКВА, Владимир Зеленский, Петр Порошенко, Джейк Салливан, ВСУ, Росфинмониторинг
01:07 19.02.2025
 
Маск отреагировал на слова Порошенко об уклонении Зеленского от повесток

Маск: Зеленский четыре раза уклонялся от получения повесток

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МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Глава департамента эффективности государственного управления (DOGE) США, американский предприниматель Илон Маск обратил внимание на информацию о том, что Владимир Зеленский четыре раза уклонялся от получения повесток.
Маск в социальной сети X отреагировал на пост ирландского журналиста и предпринимателя Чея Боуза, который привел слова экс-президента Украины Петра Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) о том, что Зеленский четыре раза уклонялся от получения повесток. В ответ на это Маск написал только два восклицательных знака.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что планирует заманить 18-25-летних в ВСУ и предложить им особый контракт: за год службы в ВСУ обещают 24 тысячи долларов, поступление в вуз без экзаменов, а также ипотеку под 0%.
Весной прошлого года Зеленский подписал закон, которым мобилизационный возраст на Украине был снижен с 27 до 25 лет. Позднее бывший советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявлял, что властям Украины предстоит принять решение о снижении возраста мобилизации до 18 лет. Зеленский 14 января в ответ на призывы западных партнеров снизить мобилизационный возраст потребовал укомплектовать ВСУ техникой и оружием.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в возрасте от 18 до 60 лет в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
 
ЭкономикаОбществоМировая экономикаУКРАИНАСШАМОСКВАВладимир ЗеленскийПетр ПорошенкоДжейк СалливанВСУРосфинмониторинг
 
 
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