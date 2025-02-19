https://1prime.ru/20250219/mask-855047699.html

Маск поддержал слова о том, что Зеленский не хочет мира на Украине

Маск поддержал слова о том, что Зеленский не хочет мира на Украине - 19.02.2025, ПРАЙМ

Маск поддержал слова о том, что Зеленский не хочет мира на Украине

Глава департамента эффективности государственного управления (DOGE) США, американский предприниматель Илон Маск поддержал слова о том, что Владимир Зеленский не | 19.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-19T02:47+0300

2025-02-19T02:47+0300

2025-02-19T02:47+0300

экономика

мировая экономика

общество

сша

рф

москва

владимир зеленский

сергей лавров

владимир путин

мид рф

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/855047699.jpg?1739922422

МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Глава департамента эффективности государственного управления (DOGE) США, американский предприниматель Илон Маск поддержал слова о том, что Владимир Зеленский не хочет мира на Украине, его интересуют только деньги и власть. Маск отреагировал на пост пользователя в социальной сети X, который написал: "Зеленский не хочет мира, он хочет денег и власти". Предприниматель ответил на этот пост, используя эмодзи, который означает "100%". Ранее агентство Блумберг писало, что Зеленский пытается собрать обрывки информации из косвенных источников о российско-американских переговорах высокого уровня, завершившихся во вторник в Эр-Рияде. Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде во вторник. Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, в ходе первых за долгое время очных переговоров стороны договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества РФ и США и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес. В частности, Москва и Вашингтон договорились устранить искусственные ограничения в работе посольств и других загранучреждений, создать рабочие группы высокого уровня для начала работы по скорейшему разрешению кризиса на Украине. Министр выразил уверенность, что после переговоров США стали лучше понимать позицию Москвы. По данным МИД России, в Эр-Рияде стороны также договорились возобновить коммуникацию по ряду международных проблем с учетом ответственности РФ и США как ядерных держав. Стороны выразили намерение в перспективе рассмотреть возобновление сотрудничества в космической, энергетической и других сферах. Встреча в столице Саудовской Аравии прошла по поручению президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. На ней представители Москвы и Вашингтона обозначили круг тем, которые необходимо решить перед встречей глав государств. Россию за столом переговоров представляли глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. США - помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.

сша

рф

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, общество , сша, рф, москва, владимир зеленский, сергей лавров, владимир путин, мид рф, мид