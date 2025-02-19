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Медь продолжает дешеветь
Медь продолжает дешеветь - 19.02.2025, ПРАЙМ
Медь продолжает дешеветь
Стоимость меди в среду снижается, аналитики представляют прогнозы относительно рынка меди в условиях введения торговых пошлин со стороны США, свидетельствуют... | 19.02.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Стоимость меди в среду снижается, аналитики представляют прогнозы относительно рынка меди в условиях введения торговых пошлин со стороны США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.59 мск мартовский фьючерс на медь на бирже Comex дешевел на 0,37%, до 4,574 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов вторника стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 0,81%, до 9 472 доллара, алюминия - на 0,89%, до 2 668,5 доллара, стоимость цинка - на 0,4%, до 2 884 долларов. Стоимость меди может поддерживаться на текущем уровне примерно в 9 400 долларов за тонну до начала апреля, после с введением США торговых тарифов цены могут снизится до 8 500 долларов в течение трех месяцев, приводит агентство Блумберг прогноз аналитиков Citigroup вместе с Томом Малкуином (Tom Mulqueen). По мнению экспертов, спред между ценами на медь на биржах Comex и LME может увеличиться до 1400 долларов за тонну с прежних 800 долларов за тонну. Президент США Дональд Трамп ранее подписал указы о введении пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая. Тарифы в размере 25% вводятся против всех товаров из Канады, кроме энергоресурсов - на них ставка составит 10%. На товары из Китая вводятся тарифы в размере 10% дополнительно к тем, что уже действуют в отношении китайского импорта в США. Трамп также подписал указ о введении пошлин в размере 25% на все поставки в страну стали и алюминия.
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рынки, торги, сша
Экономика, Рынки, Торги, США
МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Стоимость меди в среду снижается, аналитики представляют прогнозы относительно рынка меди в условиях введения торговых пошлин со стороны США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.59 мск мартовский фьючерс на медь на бирже Comex дешевел на 0,37%, до 4,574 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).
На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов вторника стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 0,81%, до 9 472 доллара, алюминия - на 0,89%, до 2 668,5 доллара, стоимость цинка - на 0,4%, до 2 884 долларов.
Стоимость меди может поддерживаться на текущем уровне примерно в 9 400 долларов за тонну до начала апреля, после с введением США торговых тарифов цены могут снизится до 8 500 долларов в течение трех месяцев, приводит агентство Блумберг прогноз аналитиков Citigroup вместе с Томом Малкуином (Tom Mulqueen).
По мнению экспертов, спред между ценами на медь на биржах Comex и LME может увеличиться до 1400 долларов за тонну с прежних 800 долларов за тонну.
Президент США Дональд Трамп ранее подписал указы о введении пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая. Тарифы в размере 25% вводятся против всех товаров из Канады, кроме энергоресурсов - на них ставка составит 10%. На товары из Китая вводятся тарифы в размере 10% дополнительно к тем, что уже действуют в отношении китайского импорта в США. Трамп также подписал указ о введении пошлин в размере 25% на все поставки в страну стали и алюминия.
Медь продолжает дешеветь на этой неделе