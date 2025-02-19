https://1prime.ru/20250219/med-855052399.html

Медь продолжает дешеветь

Медь продолжает дешеветь - 19.02.2025, ПРАЙМ

Медь продолжает дешеветь

Стоимость меди в среду снижается, аналитики представляют прогнозы относительно рынка меди в условиях введения торговых пошлин со стороны США, свидетельствуют... | 19.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-19T09:15+0300

2025-02-19T09:15+0300

2025-02-19T09:15+0300

экономика

рынки

торги

сша

https://cdnn.1prime.ru/img/83636/57/836365789_0:318:3077:2048_1920x0_80_0_0_f81236d43bbb9218f2490ea639e16063.jpg

МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Стоимость меди в среду снижается, аналитики представляют прогнозы относительно рынка меди в условиях введения торговых пошлин со стороны США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.59 мск мартовский фьючерс на медь на бирже Comex дешевел на 0,37%, до 4,574 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов вторника стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 0,81%, до 9 472 доллара, алюминия - на 0,89%, до 2 668,5 доллара, стоимость цинка - на 0,4%, до 2 884 долларов. Стоимость меди может поддерживаться на текущем уровне примерно в 9 400 долларов за тонну до начала апреля, после с введением США торговых тарифов цены могут снизится до 8 500 долларов в течение трех месяцев, приводит агентство Блумберг прогноз аналитиков Citigroup вместе с Томом Малкуином (Tom Mulqueen). По мнению экспертов, спред между ценами на медь на биржах Comex и LME может увеличиться до 1400 долларов за тонну с прежних 800 долларов за тонну. Президент США Дональд Трамп ранее подписал указы о введении пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая. Тарифы в размере 25% вводятся против всех товаров из Канады, кроме энергоресурсов - на них ставка составит 10%. На товары из Китая вводятся тарифы в размере 10% дополнительно к тем, что уже действуют в отношении китайского импорта в США. Трамп также подписал указ о введении пошлин в размере 25% на все поставки в страну стали и алюминия.

https://1prime.ru/20250218/med-855020361.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынки, торги, сша