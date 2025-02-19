https://1prime.ru/20250219/medvedev-855052540.html
Медведев допустил применение Зеленским "грязной бомбы"
Медведев допустил применение Зеленским "грязной бомбы" - 19.02.2025, ПРАЙМ
Медведев допустил применение Зеленским "грязной бомбы"
Глава киевского режима Владимир Зеленский может использовать все средства, вплоть до ударов по своим и применения "грязной бомбы", чтобы "перевести стрелки" от... | 19.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-19T09:20+0300
2025-02-19T09:20+0300
2025-02-19T09:20+0300
политика
украина
владимир зеленский
дмитрий медведев
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/04/845853121_0:1:3071:1728_1920x0_80_0_0_26be5e3fcb783dc922979342aa267982.jpg
МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский может использовать все средства, вплоть до ударов по своим и применения "грязной бомбы", чтобы "перевести стрелки" от себя. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев."Ему надо срочно перевести стрелки. Показать "звериный оскал орков", а для этого все средства хороши. Вплоть до ударов по своим городам, по своему гражданскому населению или даже использования оружия массового поражения вроде "грязной бомбы", - заметил политик на своей странице во "ВКонтакте".Медведев также призвал провести "дератизацию" среди тех, кто поддерживал Зеленского. Он сравнил Зеленского с загнанной в угол крысой, от которой можно ожидать любых провокаций для продолжения войны.
https://1prime.ru/20250219/konflikt-855052166.html
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/04/845853121_143:0:2872:2047_1920x0_80_0_0_3324f19c0c54e748a437e7c547a453b7.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, владимир зеленский, дмитрий медведев
Политика, УКРАИНА, Владимир Зеленский, Дмитрий Медведев
Медведев допустил применение Зеленским "грязной бомбы"
Медведев не исключил применение Зеленским "грязной бомбы" для перевода стрелок
МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский может использовать все средства, вплоть до ударов по своим и применения "грязной бомбы", чтобы "перевести стрелки" от себя. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
"Ему надо срочно перевести стрелки. Показать "звериный оскал орков", а для этого все средства хороши. Вплоть до ударов по своим городам, по своему гражданскому населению или даже использования оружия массового поражения вроде "грязной бомбы", - заметил политик на своей странице во "ВКонтакте".
Медведев также призвал провести "дератизацию" среди тех, кто поддерживал Зеленского. Он сравнил Зеленского с загнанной в угол крысой, от которой можно ожидать любых провокаций для продолжения войны.
"Как загнанная крыса". Медведев написал о возможности провокации Зеленского