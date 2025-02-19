https://1prime.ru/20250219/medvedev-855052540.html

Медведев допустил применение Зеленским "грязной бомбы"

Медведев допустил применение Зеленским "грязной бомбы" - 19.02.2025, ПРАЙМ

Медведев допустил применение Зеленским "грязной бомбы"

Глава киевского режима Владимир Зеленский может использовать все средства, вплоть до ударов по своим и применения "грязной бомбы", чтобы "перевести стрелки" от... | 19.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-19T09:20+0300

2025-02-19T09:20+0300

2025-02-19T09:20+0300

политика

украина

владимир зеленский

дмитрий медведев

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МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский может использовать все средства, вплоть до ударов по своим и применения "грязной бомбы", чтобы "перевести стрелки" от себя. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев."Ему надо срочно перевести стрелки. Показать "звериный оскал орков", а для этого все средства хороши. Вплоть до ударов по своим городам, по своему гражданскому населению или даже использования оружия массового поражения вроде "грязной бомбы", - заметил политик на своей странице во "ВКонтакте".Медведев также призвал провести "дератизацию" среди тех, кто поддерживал Зеленского. Он сравнил Зеленского с загнанной в угол крысой, от которой можно ожидать любых провокаций для продолжения войны.

https://1prime.ru/20250219/konflikt-855052166.html

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украина, владимир зеленский, дмитрий медведев