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Медведев допустил применение Зеленским "грязной бомбы" - 19.02.2025, ПРАЙМ
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Медведев допустил применение Зеленским "грязной бомбы"
Медведев допустил применение Зеленским "грязной бомбы" - 19.02.2025, ПРАЙМ
Медведев допустил применение Зеленским "грязной бомбы"
Глава киевского режима Владимир Зеленский может использовать все средства, вплоть до ударов по своим и применения "грязной бомбы", чтобы "перевести стрелки" от... | 19.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-19T09:20+0300
2025-02-19T09:20+0300
политика
украина
владимир зеленский
дмитрий медведев
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МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский может использовать все средства, вплоть до ударов по своим и применения "грязной бомбы", чтобы "перевести стрелки" от себя. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев."Ему надо срочно перевести стрелки. Показать "звериный оскал орков", а для этого все средства хороши. Вплоть до ударов по своим городам, по своему гражданскому населению или даже использования оружия массового поражения вроде "грязной бомбы", - заметил политик на своей странице во "ВКонтакте".Медведев также призвал провести "дератизацию" среди тех, кто поддерживал Зеленского. Он сравнил Зеленского с загнанной в угол крысой, от которой можно ожидать любых провокаций для продолжения войны.
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украина, владимир зеленский, дмитрий медведев
Политика, УКРАИНА, Владимир Зеленский, Дмитрий Медведев
09:20 19.02.2025
 
Медведев допустил применение Зеленским "грязной бомбы"

Медведев не исключил применение Зеленским "грязной бомбы" для перевода стрелок

© РИА Новости . Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совбеза РФ Д. Медведев дал интервью российским СМИ
Заместитель председателя Совбеза РФ Д. Медведев дал интервью российским СМИ - ПРАЙМ, 1920, 19.02.2025
© РИА Новости . Екатерина Штукина
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МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский может использовать все средства, вплоть до ударов по своим и применения "грязной бомбы", чтобы "перевести стрелки" от себя. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
"Ему надо срочно перевести стрелки. Показать "звериный оскал орков", а для этого все средства хороши. Вплоть до ударов по своим городам, по своему гражданскому населению или даже использования оружия массового поражения вроде "грязной бомбы", - заметил политик на своей странице во "ВКонтакте".
Медведев также призвал провести "дератизацию" среди тех, кто поддерживал Зеленского. Он сравнил Зеленского с загнанной в угол крысой, от которой можно ожидать любых провокаций для продолжения войны.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - ПРАЙМ, 1920, 19.02.2025
"Как загнанная крыса". Медведев написал о возможности провокации Зеленского
09:12
 
ПолитикаУКРАИНАВладимир ЗеленскийДмитрий Медведев
 
 
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