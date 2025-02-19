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Медведев прокомментировал высказывание Трампа о Зеленском - 19.02.2025, ПРАЙМ
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Медведев прокомментировал высказывание Трампа о Зеленском
Медведев прокомментировал высказывание Трампа о Зеленском - 19.02.2025, ПРАЙМ
Медведев прокомментировал высказывание Трампа о Зеленском
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что президент США Дональд Трамп "на 200%" прав, называя Владимира Зеленского... | 19.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-19T23:08+0300
2025-02-19T23:09+0300
политика
дмитрий медведев
дональд трамп
владимир зеленский
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МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что президент США Дональд Трамп "на 200%" прав, называя Владимира Зеленского "диктатором без выборов". В среду Трамп назвал Зеленского "диктатором без выборов". Он добавил, что Зеленский плохо справлялся даже с работой комедианта, затем выпрашивал у США деньги для конфликта, в котором не смог бы победить, а теперь не хочет проводить на Украине выборы президента. "Диктатор без выборов, Зеленскому лучше поторопиться, иначе у него не останется страны". Если бы мне сказали хотя бы три месяца назад, что это слова президента США, я бы рассмеялся в голос. Трамп на 200% прав. Клоун-банкрот", - написал Медведев на своей странице в соцсети X. Накануне Трамп на пресс-конференции выразил разочарование в связи с тем, что Украина не использовала возможности для переговоров с РФ и сохранения почти всей территории последние три года, а теперь недовольна проведением без ее участия встречи между представителями России и США. Кроме того, Трамп заявил, что не видел прозрачного отчета о том, куда идут потраченные Вашингтоном на поддержку Украины "сотни миллиардов" долларов. Во вторник в Эр-Рияде прошли российско-американские переговоры высокого уровня. Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, в ходе первых за долгое время очных переговоров стороны договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества РФ и США и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес. В частности, Москва и Вашингтон договорились устранить искусственные ограничения в работе посольств и других загранучреждений, создать рабочие группы высокого уровня для начала работы по скорейшему разрешению кризиса на Украине. Министр выразил уверенность, что после переговоров США стали лучше понимать позицию Москвы.
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дмитрий медведев, дональд трамп, владимир зеленский
Политика, Дмитрий Медведев, Дональд Трамп, Владимир Зеленский
23:08 19.02.2025 (обновлено: 23:09 19.02.2025)
 
Медведев прокомментировал высказывание Трампа о Зеленском

Медведев: Трамп на 200 процентов прав, называя Зеленского диктатором без выборов

© Пресс-служба Президента РФ | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев
© Пресс-служба Президента РФ
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МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что президент США Дональд Трамп "на 200%" прав, называя Владимира Зеленского "диктатором без выборов".
В среду Трамп назвал Зеленского "диктатором без выборов". Он добавил, что Зеленский плохо справлялся даже с работой комедианта, затем выпрашивал у США деньги для конфликта, в котором не смог бы победить, а теперь не хочет проводить на Украине выборы президента.
"Диктатор без выборов, Зеленскому лучше поторопиться, иначе у него не останется страны". Если бы мне сказали хотя бы три месяца назад, что это слова президента США, я бы рассмеялся в голос. Трамп на 200% прав. Клоун-банкрот", - написал Медведев на своей странице в соцсети X.
Накануне Трамп на пресс-конференции выразил разочарование в связи с тем, что Украина не использовала возможности для переговоров с РФ и сохранения почти всей территории последние три года, а теперь недовольна проведением без ее участия встречи между представителями России и США. Кроме того, Трамп заявил, что не видел прозрачного отчета о том, куда идут потраченные Вашингтоном на поддержку Украины "сотни миллиардов" долларов.
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 19.02.2025
Зеленский плохо справлялся даже с работой комедианта, заявил Трамп
Вчера, 19:39
Во вторник в Эр-Рияде прошли российско-американские переговоры высокого уровня. Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, в ходе первых за долгое время очных переговоров стороны договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества РФ и США и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес. В частности, Москва и Вашингтон договорились устранить искусственные ограничения в работе посольств и других загранучреждений, создать рабочие группы высокого уровня для начала работы по скорейшему разрешению кризиса на Украине. Министр выразил уверенность, что после переговоров США стали лучше понимать позицию Москвы.
 
ПолитикаДмитрий МедведевДональд ТрампВладимир Зеленский
 
 
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