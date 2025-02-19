https://1prime.ru/20250219/medvedev-855083822.html

Медведев прокомментировал высказывание Трампа о Зеленском

Медведев прокомментировал высказывание Трампа о Зеленском - 19.02.2025, ПРАЙМ

Медведев прокомментировал высказывание Трампа о Зеленском

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что президент США Дональд Трамп "на 200%" прав, называя Владимира Зеленского... | 19.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-19T23:08+0300

2025-02-19T23:08+0300

2025-02-19T23:09+0300

политика

дмитрий медведев

дональд трамп

владимир зеленский

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МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что президент США Дональд Трамп "на 200%" прав, называя Владимира Зеленского "диктатором без выборов". В среду Трамп назвал Зеленского "диктатором без выборов". Он добавил, что Зеленский плохо справлялся даже с работой комедианта, затем выпрашивал у США деньги для конфликта, в котором не смог бы победить, а теперь не хочет проводить на Украине выборы президента. "Диктатор без выборов, Зеленскому лучше поторопиться, иначе у него не останется страны". Если бы мне сказали хотя бы три месяца назад, что это слова президента США, я бы рассмеялся в голос. Трамп на 200% прав. Клоун-банкрот", - написал Медведев на своей странице в соцсети X. Накануне Трамп на пресс-конференции выразил разочарование в связи с тем, что Украина не использовала возможности для переговоров с РФ и сохранения почти всей территории последние три года, а теперь недовольна проведением без ее участия встречи между представителями России и США. Кроме того, Трамп заявил, что не видел прозрачного отчета о том, куда идут потраченные Вашингтоном на поддержку Украины "сотни миллиардов" долларов. Во вторник в Эр-Рияде прошли российско-американские переговоры высокого уровня. Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, в ходе первых за долгое время очных переговоров стороны договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества РФ и США и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес. В частности, Москва и Вашингтон договорились устранить искусственные ограничения в работе посольств и других загранучреждений, создать рабочие группы высокого уровня для начала работы по скорейшему разрешению кризиса на Украине. Министр выразил уверенность, что после переговоров США стали лучше понимать позицию Москвы.

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дмитрий медведев, дональд трамп, владимир зеленский