https://1prime.ru/20250219/minfin-855064503.html

Минфин утвердил выполнение направлений госполитики в бухучете и аудите

Минфин утвердил выполнение направлений госполитики в бухучете и аудите - 19.02.2025, ПРАЙМ

Минфин утвердил выполнение направлений госполитики в бухучете и аудите

Минфин РФ утвердил план из порядка 50 мероприятий, направленных на реализацию основных направлений госполитики в сфере бухучета, финотчетности и аудиторской... | 19.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-19T14:22+0300

2025-02-19T14:22+0300

2025-02-19T14:22+0300

экономика

россия

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МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Минфин РФ утвердил план из порядка 50 мероприятий, направленных на реализацию основных направлений госполитики в сфере бухучета, финотчетности и аудиторской деятельности до 2030 года, помимо ведомства среди исполнителей плана - Федеральное казначейство, Росфинмониторинг, ЦБ РФ и саморегулируемая организация аудиторов "Ассоциация "Содружество", сообщает Минфин. "Минфин России утвердил план мероприятий, необходимых для реализации Основных направлений государственной политики в сфере бухгалтерского учета, финансовой отчетности и аудиторской деятельности до 2030 года. План включает порядка 50 мероприятий, охватывающих три сферы - бухгалтерский учет, доступ к бухгалтерской отчетности, аудиторская деятельность – и рассчитанных на 2025-2029 годы", - говорится в материалах на сайте Минфина. "Помимо Минфина России, среди основных исполнителей мероприятий плана – Федеральное казначейство, Росфинмониторинг, Банк России, саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация "Содружество". По ряду мероприятий предполагается участие широкого круга заинтересованных лиц, представляющих иные государственные органы, деловое, профессиональное и научное сообщества", - отмечается в материалах. Основными инструментами исполнения плана будет принятие более 25 федеральных законов и иных регулирующих актов, а также издание информационных и методических материалов, проведение обучающих и контрольных мероприятий, отметили в министерстве. Так, в сфере бухгалтерского учета запланирован комплекс мероприятий нормативного и методического обеспечения, повышения качества стандартов бухучета. Будут уточнены нормы федеральных законов "О бухгалтерском учете" и "О консолидированной финансовой отчетности". Что касается сферы финотчетности, здесь план включает мероприятия, связанные с дальнейшим развитием Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (ГИРБО). "Это повысит доступность финансовой отчетности экономических субъектов. Предполагается расширение отчетной информации, включаемой в ГИРБО, укрепление контрольных механизмов и аналитического инструментария, повышение ответственности за непредставление информации для публикации в нем", - пояснили в министерстве. В сфере аудита план предусматривает мероприятия, нацеленные на повышение эффективности действующей системы регулирования аудиторской деятельности и ее контроля. "Важнейшими среди них станут уточнение отдельных положений Федерального закона "Об аудиторской деятельности", устранение недостатков действующей системы внешнего контроля (надзора) за деятельностью аудиторских организаций, разработка механизмов совершенствования экономической модели деятельности аудиторских организаций", - уточнили в Минфине.

https://1prime.ru/20250218/minfin-855028865.html

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россия, минфин