https://1prime.ru/20250219/minpromtorg-855073487.html

Минпромторг предложил маркировать отдельные виды средств пожаротушения

Минпромторг предложил маркировать отдельные виды средств пожаротушения - 19.02.2025, ПРАЙМ

Минпромторг предложил маркировать отдельные виды средств пожаротушения

Минпромторг РФ предложил с 1 сентября текущего года ввести обязательную маркировку отдельных видов средств пожаротушения, средств обеспечения пожарной... | 19.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-19T16:35+0300

2025-02-19T16:35+0300

2025-02-19T16:35+0300

экономика

минпромторг

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МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Минпромторг РФ предложил с 1 сентября текущего года ввести обязательную маркировку отдельных видов средств пожаротушения, средств обеспечения пожарной безопасности и продукции для гражданской обороны и защиты от ЧС природного и техногенного характера, рассказали в ведомстве. "Минпромторг России предлагает ввести с 1 сентября 2025 года обязательную маркировку средствами идентификации отдельных видов средств пожаротушения, средств обеспечения пожарной безопасности и продукции для гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", - сообщили в министерстве. В Минпромторге отметили, что с 1 сентября 2025 года планируется введение требований по регистрации участников оборота, а с 1 декабря 2025 года – по нанесению средств идентификации на вводимую в оборот продукцию.

https://1prime.ru/20250205/minpromtorg-854696767.html

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минпромторг