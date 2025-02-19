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США провели пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III - 19.02.2025, ПРАЙМ
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США провели пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III
США провели пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III - 19.02.2025, ПРАЙМ
США провели пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III
Соединенные Штаты осуществили тестовый пуск невооруженной межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, сообщает база космических сил США... | 19.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-19T16:08+0300
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вооружения
сша
пуск
баллистическая ракета
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МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Соединенные Штаты осуществили тестовый пуск невооруженной межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, сообщает база космических сил США "Ванденберг". "Невооруженная межконтинентальная баллистическая ракета Minuteman III выпущена в рамках тестового испытания в 1.00 (12.00 мск - ред.) 19 февраля 2025 года с базы космических сил США "Ванденберг" в Калифорнии", - говорится в публикации на сайте базы.
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сша, пуск, баллистическая ракета
Вооружения, США, пуск, баллистическая ракета
16:08 19.02.2025
 
США провели пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III

США провели тестовый пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III

© Фото : Staff Sgt. Brittany MurphyЗапуск ракеты Minuteman III. Архивное фото
Запуск ракеты Minuteman III. Архивное фото - ПРАЙМ, 1920, 19.02.2025
© Фото : Staff Sgt. Brittany Murphy
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МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Соединенные Штаты осуществили тестовый пуск невооруженной межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, сообщает база космических сил США "Ванденберг".
"Невооруженная межконтинентальная баллистическая ракета Minuteman III выпущена в рамках тестового испытания в 1.00 (12.00 мск - ред.) 19 февраля 2025 года с базы космических сил США "Ванденберг" в Калифорнии", - говорится в публикации на сайте базы.
Пентагон, США - ПРАЙМ, 1920, 01.02.2025
В США продлят срок службы ядерных баллистических ракет Trident II
1 февраля, 11:24
 
ВооруженияСШАпускбаллистическая ракета
 
 
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