https://1prime.ru/20250219/minuteman-855069024.html

США провели пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III

США провели пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III - 19.02.2025, ПРАЙМ

США провели пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III

Соединенные Штаты осуществили тестовый пуск невооруженной межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, сообщает база космических сил США... | 19.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-19T16:08+0300

2025-02-19T16:08+0300

2025-02-19T16:08+0300

вооружения

сша

пуск

баллистическая ракета

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МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Соединенные Штаты осуществили тестовый пуск невооруженной межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, сообщает база космических сил США "Ванденберг". "Невооруженная межконтинентальная баллистическая ракета Minuteman III выпущена в рамках тестового испытания в 1.00 (12.00 мск - ред.) 19 февраля 2025 года с базы космических сил США "Ванденберг" в Калифорнии", - говорится в публикации на сайте базы.

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сша, пуск, баллистическая ракета