https://1prime.ru/20250219/moda-855074518.html

Бренд Gucci зарегистрировал одноименный товарный знак в России

Бренд Gucci зарегистрировал одноименный товарный знак в России - 19.02.2025, ПРАЙМ

Бренд Gucci зарегистрировал одноименный товарный знак в России

Компания Guccio Gucci зарегистрировала товарный знак Gucci в России, следует из электронной базы Роспатента. | 19.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-19T16:41+0300

2025-02-19T16:41+0300

2025-02-19T16:41+0300

экономика

бизнес

gucci

роспатент

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МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Компания Guccio Gucci зарегистрировала товарный знак Gucci в России, следует из электронной базы Роспатента. Заявка на регистрацию была подана компанией Guccio Gucci в Роспатент 2 июня 2023 года, и после необходимой процедуры рассмотрения ведомство приняло положительное решение. В базе данных Роспатента указано, что решение о регистрации товарного знака принято.Правообладателем, согласно документу, является итальянская компания Guccio Gucci. Регистрация товарного знака Gucci позволяет компании производить и реализовывать в России широкий спектр товаров, включая одежду, парфюмерию, косметику, ювелирные изделия, мебель и другие категории продукци

https://1prime.ru/20250219/rospatent-855067990.html

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бизнес, gucci, роспатент