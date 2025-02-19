https://1prime.ru/20250219/moda-855074518.html
Бренд Gucci зарегистрировал одноименный товарный знак в России
Бренд Gucci зарегистрировал одноименный товарный знак в России - 19.02.2025, ПРАЙМ
Бренд Gucci зарегистрировал одноименный товарный знак в России
Компания Guccio Gucci зарегистрировала товарный знак Gucci в России, следует из электронной базы Роспатента. | 19.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-19T16:41+0300
2025-02-19T16:41+0300
2025-02-19T16:41+0300
экономика
бизнес
gucci
роспатент
https://cdnn.1prime.ru/img/78047/81/780478194_0:89:1501:933_1920x0_80_0_0_8244067de69756f6dff44231ffaa9af5.jpg
МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Компания Guccio Gucci зарегистрировала товарный знак Gucci в России, следует из электронной базы Роспатента. Заявка на регистрацию была подана компанией Guccio Gucci в Роспатент 2 июня 2023 года, и после необходимой процедуры рассмотрения ведомство приняло положительное решение. В базе данных Роспатента указано, что решение о регистрации товарного знака принято.Правообладателем, согласно документу, является итальянская компания Guccio Gucci. Регистрация товарного знака Gucci позволяет компании производить и реализовывать в России широкий спектр товаров, включая одежду, парфюмерию, косметику, ювелирные изделия, мебель и другие категории продукци
https://1prime.ru/20250219/rospatent-855067990.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/78047/81/780478194_0:0:1333:1000_1920x0_80_0_0_8b063bc877bfe357d0fbdf5dc55dbe3a.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, gucci, роспатент
Экономика, Бизнес, Gucci, Роспатент
Бренд Gucci зарегистрировал одноименный товарный знак в России
Роспатент: Gucci зарегистрировала одноименный товарный знак в России
МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Компания Guccio Gucci зарегистрировала товарный знак Gucci в России, следует из электронной базы Роспатента.
Заявка на регистрацию была подана компанией Guccio Gucci в Роспатент 2 июня 2023 года, и после необходимой процедуры рассмотрения ведомство приняло положительное решение. В базе данных Роспатента указано, что решение о регистрации товарного знака принято.
Правообладателем, согласно документу, является итальянская компания Guccio Gucci.
Регистрация товарного знака Gucci позволяет компании производить и реализовывать в России широкий спектр товаров, включая одежду, парфюмерию, косметику, ювелирные изделия, мебель и другие категории продукци
Товарные знаки Lada Tigris, Lada Parus и Lada Ariva поступили в Роспатент