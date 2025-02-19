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Бренд Gucci зарегистрировал одноименный товарный знак в России - 19.02.2025, ПРАЙМ
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Бренд Gucci зарегистрировал одноименный товарный знак в России
Бренд Gucci зарегистрировал одноименный товарный знак в России - 19.02.2025, ПРАЙМ
Бренд Gucci зарегистрировал одноименный товарный знак в России
Компания Guccio Gucci зарегистрировала товарный знак Gucci в России, следует из электронной базы Роспатента. | 19.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-19T16:41+0300
2025-02-19T16:41+0300
экономика
бизнес
gucci
роспатент
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МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Компания Guccio Gucci зарегистрировала товарный знак Gucci в России, следует из электронной базы Роспатента. Заявка на регистрацию была подана компанией Guccio Gucci в Роспатент 2 июня 2023 года, и после необходимой процедуры рассмотрения ведомство приняло положительное решение. В базе данных Роспатента указано, что решение о регистрации товарного знака принято.Правообладателем, согласно документу, является итальянская компания Guccio Gucci. Регистрация товарного знака Gucci позволяет компании производить и реализовывать в России широкий спектр товаров, включая одежду, парфюмерию, косметику, ювелирные изделия, мебель и другие категории продукци
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бизнес, gucci, роспатент
Экономика, Бизнес, Gucci, Роспатент
16:41 19.02.2025
 
Бренд Gucci зарегистрировал одноименный товарный знак в России

Роспатент: Gucci зарегистрировала одноименный товарный знак в России

© fotolia.com / Africa StudioШопинг
Шопинг - ПРАЙМ, 1920, 19.02.2025
© fotolia.com / Africa Studio
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МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Компания Guccio Gucci зарегистрировала товарный знак Gucci в России, следует из электронной базы Роспатента.
Заявка на регистрацию была подана компанией Guccio Gucci в Роспатент 2 июня 2023 года, и после необходимой процедуры рассмотрения ведомство приняло положительное решение. В базе данных Роспатента указано, что решение о регистрации товарного знака принято.
Правообладателем, согласно документу, является итальянская компания Guccio Gucci.
Регистрация товарного знака Gucci позволяет компании производить и реализовывать в России широкий спектр товаров, включая одежду, парфюмерию, косметику, ювелирные изделия, мебель и другие категории продукци
#Сайт Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) - ПРАЙМ, 1920, 19.02.2025
Товарные знаки Lada Tigris, Lada Parus и Lada Ariva поступили в Роспатент
15:43
 
ЭкономикаБизнесGucciРоспатент
 
 
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