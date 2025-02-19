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Мосбиржа начнет торги фьючерсами на фонд индийских ликвидных акций
Мосбиржа начнет торги фьючерсами на фонд индийских ликвидных акций - 19.02.2025, ПРАЙМ
Мосбиржа начнет торги фьючерсами на фонд индийских ликвидных акций
Московская биржа 25 февраля начнет торги расчетными фьючерсами на биржевой фонд (ETF) индийских ликвидных акций, следует из сообщения российской торговой... | 19.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-19T12:32+0300
2025-02-19T12:32+0300
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МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Московская биржа 25 февраля начнет торги расчетными фьючерсами на биржевой фонд (ETF) индийских ликвидных акций, следует из сообщения российской торговой площадки. "Московская биржа 25 февраля 2025 года начнет торги фьючерсом на акции инвестиционного фонда iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc)", - сообщает биржа. Новый расчетный фьючерс предоставит возможность участвовать в движении цены акций самых ликвидных публичных компаний Индии, одной из наиболее динамично развивающихся экономик мира, поясняет биржа. "Расчетный характер и небольшой размер контракта делают его доступным максимально возможному кругу инвесторов, в том числе частным розничным инвесторам после прохождения соответствующего тестирования для доступа к инструментам срочного рынка Московской биржи", - также сообщает площадка. Сейчас на Московской бирже инвесторам доступны девять фьючерсов на фонды акций крупнейших экономик мира, и такие инструменты позволяют всем категориям инвесторов получить дополнительную диверсификацию портфеля без инфраструктурных рисков с расчетами в рублях, добавляется там.
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россия, мосбиржа
Экономика, РОССИЯ, Мосбиржа
Мосбиржа начнет торги фьючерсами на фонд индийских ликвидных акций
Мосбиржа 25 февраля начнет торги фьючерсами на фонд индийских ликвидных акций
МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Московская биржа 25 февраля начнет торги расчетными фьючерсами на биржевой фонд (ETF) индийских ликвидных акций, следует из сообщения российской торговой площадки.
"Московская биржа 25 февраля 2025 года начнет торги фьючерсом на акции инвестиционного фонда iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc)", - сообщает биржа.
Новый расчетный фьючерс предоставит возможность участвовать в движении цены акций самых ликвидных публичных компаний Индии, одной из наиболее динамично развивающихся экономик мира, поясняет биржа.
"Расчетный характер и небольшой размер контракта делают его доступным максимально возможному кругу инвесторов, в том числе частным розничным инвесторам после прохождения соответствующего тестирования для доступа к инструментам срочного рынка Московской биржи", - также сообщает площадка.
Сейчас на Московской бирже инвесторам доступны девять фьючерсов на фонды акций крупнейших экономик мира, и такие инструменты позволяют всем категориям инвесторов получить дополнительную диверсификацию портфеля без инфраструктурных рисков с расчетами в рублях, добавляется там.
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