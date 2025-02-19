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Мосбиржа начнет торги фьючерсами на фонд индийских ликвидных акций - 19.02.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250219/mosbirzha-855061163.html
Мосбиржа начнет торги фьючерсами на фонд индийских ликвидных акций
Мосбиржа начнет торги фьючерсами на фонд индийских ликвидных акций - 19.02.2025, ПРАЙМ
Мосбиржа начнет торги фьючерсами на фонд индийских ликвидных акций
Московская биржа 25 февраля начнет торги расчетными фьючерсами на биржевой фонд (ETF) индийских ликвидных акций, следует из сообщения российской торговой... | 19.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-19T12:32+0300
2025-02-19T12:32+0300
экономика
россия
мосбиржа
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МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Московская биржа 25 февраля начнет торги расчетными фьючерсами на биржевой фонд (ETF) индийских ликвидных акций, следует из сообщения российской торговой площадки. "Московская биржа 25 февраля 2025 года начнет торги фьючерсом на акции инвестиционного фонда iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc)", - сообщает биржа. Новый расчетный фьючерс предоставит возможность участвовать в движении цены акций самых ликвидных публичных компаний Индии, одной из наиболее динамично развивающихся экономик мира, поясняет биржа. "Расчетный характер и небольшой размер контракта делают его доступным максимально возможному кругу инвесторов, в том числе частным розничным инвесторам после прохождения соответствующего тестирования для доступа к инструментам срочного рынка Московской биржи", - также сообщает площадка. Сейчас на Московской бирже инвесторам доступны девять фьючерсов на фонды акций крупнейших экономик мира, и такие инструменты позволяют всем категориям инвесторов получить дополнительную диверсификацию портфеля без инфраструктурных рисков с расчетами в рублях, добавляется там.
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россия, мосбиржа
Экономика, РОССИЯ, Мосбиржа
12:32 19.02.2025
 
Мосбиржа начнет торги фьючерсами на фонд индийских ликвидных акций

Мосбиржа 25 февраля начнет торги фьючерсами на фонд индийских ликвидных акций

© Фото : пресс-служба МосбиржиМосковская биржа
Московская биржа - ПРАЙМ, 1920, 19.02.2025
© Фото : пресс-служба Мосбиржи
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МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Московская биржа 25 февраля начнет торги расчетными фьючерсами на биржевой фонд (ETF) индийских ликвидных акций, следует из сообщения российской торговой площадки.
"Московская биржа 25 февраля 2025 года начнет торги фьючерсом на акции инвестиционного фонда iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc)", - сообщает биржа.
Новый расчетный фьючерс предоставит возможность участвовать в движении цены акций самых ликвидных публичных компаний Индии, одной из наиболее динамично развивающихся экономик мира, поясняет биржа.
"Расчетный характер и небольшой размер контракта делают его доступным максимально возможному кругу инвесторов, в том числе частным розничным инвесторам после прохождения соответствующего тестирования для доступа к инструментам срочного рынка Московской биржи", - также сообщает площадка.
Сейчас на Московской бирже инвесторам доступны девять фьючерсов на фонды акций крупнейших экономик мира, и такие инструменты позволяют всем категориям инвесторов получить дополнительную диверсификацию портфеля без инфраструктурных рисков с расчетами в рублях, добавляется там.
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ЭкономикаРОССИЯМосбиржа
 
 
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