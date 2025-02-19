https://1prime.ru/20250219/mosbirzha-855066585.html

Мосбиржа увеличила число ценных бумаг на утренних торгах

Мосбиржа увеличила число ценных бумаг на утренних торгах - 19.02.2025, ПРАЙМ

Мосбиржа увеличила число ценных бумаг на утренних торгах

Московская биржа допустила к торгам в ходе утренней сессии еще шесть облигаций федерального займа и акции "Русснефти", SFI, "Газпром нефти", "СПБ Биржи",... | 19.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-19T15:15+0300

2025-02-19T15:15+0300

2025-02-19T15:15+0300

экономика

рынки

торги

акции

москва

русснефть

газпром

евротранс

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/02/852555571_0:0:1600:901_1920x0_80_0_0_d3ca2a733a60fd0fe0e30e9aa042c2d1.jpg

МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Московская биржа допустила к торгам в ходе утренней сессии еще шесть облигаций федерального займа и акции "Русснефти", SFI, "Газпром нефти", "СПБ Биржи", "Евротранса", сообщает пресс-служба биржи. "Московская биржа расширяет количество ценных бумаг, доступных на утренней торговой сессии на фондовом рынке. С 19 февраля 2025 года в перечень бумаг, доступных на утренних торгах, добавлены шесть облигаций федерального займа (ОФЗ). Теперь сделки со всеми ОФЗ, обращающимися на Московской бирже, можно заключать с 08.50 до 23.50. С 20 февраля 2025 года в перечень ценных бумаг утренней торговой сессии добавляются пять акций: "Русснефти", "ЭсЭфАй", "Газпром нефти", "СПБ Биржи", "Евротранса", - говорится в сообщении торговой площадки. Всего в рамках утренних торгов на фондовом рынке Московской биржи можно заключать сделки со 113 ценными бумагами: 56 акциями и 57 ОФЗ. Московская биржа возобновила утренние торговые сессии на фондовом и срочных рынках с 27 января. Торги на рынке акций идут 17 часов в сутки – с 6.50 до 23.50 мск, на срочном рынке – 15 часов, с 8.50 до 23.50 мск.

https://1prime.ru/20250218/indeks-855040814.html

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынки, торги, акции, москва, русснефть, газпром, евротранс