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Мосбиржа увеличила число ценных бумаг на утренних торгах - 19.02.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250219/mosbirzha-855066585.html
Мосбиржа увеличила число ценных бумаг на утренних торгах
Мосбиржа увеличила число ценных бумаг на утренних торгах - 19.02.2025, ПРАЙМ
Мосбиржа увеличила число ценных бумаг на утренних торгах
Московская биржа допустила к торгам в ходе утренней сессии еще шесть облигаций федерального займа и акции "Русснефти", SFI, "Газпром нефти", "СПБ Биржи",... | 19.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-19T15:15+0300
2025-02-19T15:15+0300
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МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Московская биржа допустила к торгам в ходе утренней сессии еще шесть облигаций федерального займа и акции "Русснефти", SFI, "Газпром нефти", "СПБ Биржи", "Евротранса", сообщает пресс-служба биржи. "Московская биржа расширяет количество ценных бумаг, доступных на утренней торговой сессии на фондовом рынке. С 19 февраля 2025 года в перечень бумаг, доступных на утренних торгах, добавлены шесть облигаций федерального займа (ОФЗ). Теперь сделки со всеми ОФЗ, обращающимися на Московской бирже, можно заключать с 08.50 до 23.50. С 20 февраля 2025 года в перечень ценных бумаг утренней торговой сессии добавляются пять акций: "Русснефти", "ЭсЭфАй", "Газпром нефти", "СПБ Биржи", "Евротранса", - говорится в сообщении торговой площадки. Всего в рамках утренних торгов на фондовом рынке Московской биржи можно заключать сделки со 113 ценными бумагами: 56 акциями и 57 ОФЗ. Московская биржа возобновила утренние торговые сессии на фондовом и срочных рынках с 27 января. Торги на рынке акций идут 17 часов в сутки – с 6.50 до 23.50 мск, на срочном рынке – 15 часов, с 8.50 до 23.50 мск.
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рынки, торги, акции, москва, русснефть, газпром, евротранс
Экономика, Рынки, Торги, Акции, МОСКВА, Русснефть, Газпром, Евротранс
15:15 19.02.2025
 
Мосбиржа увеличила число ценных бумаг на утренних торгах

Мосбиржа увеличила число ценных бумаг, допущенных к торгам в утреннюю сессию

© Фото : Пресс-служба МосбиржиМосковская биржа
Московская биржа - ПРАЙМ, 1920, 19.02.2025
© Фото : Пресс-служба Мосбиржи
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МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Московская биржа допустила к торгам в ходе утренней сессии еще шесть облигаций федерального займа и акции "Русснефти", SFI, "Газпром нефти", "СПБ Биржи", "Евротранса", сообщает пресс-служба биржи.
"Московская биржа расширяет количество ценных бумаг, доступных на утренней торговой сессии на фондовом рынке. С 19 февраля 2025 года в перечень бумаг, доступных на утренних торгах, добавлены шесть облигаций федерального займа (ОФЗ). Теперь сделки со всеми ОФЗ, обращающимися на Московской бирже, можно заключать с 08.50 до 23.50. С 20 февраля 2025 года в перечень ценных бумаг утренней торговой сессии добавляются пять акций: "Русснефти", "ЭсЭфАй", "Газпром нефти", "СПБ Биржи", "Евротранса", - говорится в сообщении торговой площадки.
Всего в рамках утренних торгов на фондовом рынке Московской биржи можно заключать сделки со 113 ценными бумагами: 56 акциями и 57 ОФЗ.
Московская биржа возобновила утренние торговые сессии на фондовом и срочных рынках с 27 января. Торги на рынке акций идут 17 часов в сутки – с 6.50 до 23.50 мск, на срочном рынке – 15 часов, с 8.50 до 23.50 мск.
Котировки, сток
Индекс Мосбиржи установил исторический рекорд
Вчера, 17:51
 
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