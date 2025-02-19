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Минцифры изучит ограничение звонков в мессенджерах из-за мошенничества - 19.02.2025, ПРАЙМ
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Минцифры изучит ограничение звонков в мессенджерах из-за мошенничества
Минцифры изучит ограничение звонков в мессенджерах из-за мошенничества - 19.02.2025, ПРАЙМ
Минцифры изучит ограничение звонков в мессенджерах из-за мошенничества
Минцифры России рассматривает инициативу по ограничению звонков через мессенджеры из-за роста телефонного и интернет-мошенничества, заявил глава министерства... | 19.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-19T12:46+0300
2025-02-19T12:46+0300
мошенничество
россия
минцифры
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 фев - ПРАЙМ. Минцифры России рассматривает инициативу по ограничению звонков через мессенджеры из-за роста телефонного и интернет-мошенничества, заявил глава министерства Максут Шадаев во время выступления на пленарном заседании на форуме "Кибербезопасность в финансах 2025". "Очень сложно было представить еще год назад, что мы будем серьезно обсуждать инициативу операторов по ограничению голосового трафика в мессенджерах. Но теперь объем преступности, как было сказано, растет такими темпами, что операторы предлагают, и мы эту инициативу серьезно рассматриваем. Хотя мы понимаем, что она может привести к определенному неудобству", - сказал Шадаев. "Мы такую практику изучаем, смотрим, любые действия, которые будем предлагать здесь - согласовывать с сообществом и с Банком России", - добавил он. Министр также напомнил, что есть законопроект, который предусматривает запрет на использование сотрудниками госорганов, операторов связи, банков, цифровых платформ, мессенджеров для общения с клиентами. Ранее в феврале правительство внесло в Госдуму законопроект о противодействии телефонному и интернет-мошенничеству. Проектом предлагается создать государственную информационную систему с записями голосов мошенников, установить запрет сотрудникам госорганов, банков и операторов связи общаться с клиентами через иностранные мессенджеры, а также ввести обязательную маркировку звонков с отображением наименования организации.
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россия, минцифры
Мошенничество, РОССИЯ, Минцифры
12:46 19.02.2025
 
Минцифры изучит ограничение звонков в мессенджерах из-за мошенничества

Минцифры изучит ограничение звонков в мессенджерах из-за роста мошенничества

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкПоследствия снегопада в Москве
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© РИА Новости . Максим Блинов
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 фев - ПРАЙМ. Минцифры России рассматривает инициативу по ограничению звонков через мессенджеры из-за роста телефонного и интернет-мошенничества, заявил глава министерства Максут Шадаев во время выступления на пленарном заседании на форуме "Кибербезопасность в финансах 2025".
"Очень сложно было представить еще год назад, что мы будем серьезно обсуждать инициативу операторов по ограничению голосового трафика в мессенджерах. Но теперь объем преступности, как было сказано, растет такими темпами, что операторы предлагают, и мы эту инициативу серьезно рассматриваем. Хотя мы понимаем, что она может привести к определенному неудобству", - сказал Шадаев.
"Мы такую практику изучаем, смотрим, любые действия, которые будем предлагать здесь - согласовывать с сообществом и с Банком России", - добавил он.
Министр также напомнил, что есть законопроект, который предусматривает запрет на использование сотрудниками госорганов, операторов связи, банков, цифровых платформ, мессенджеров для общения с клиентами.
Ранее в феврале правительство внесло в Госдуму законопроект о противодействии телефонному и интернет-мошенничеству. Проектом предлагается создать государственную информационную систему с записями голосов мошенников, установить запрет сотрудникам госорганов, банков и операторов связи общаться с клиентами через иностранные мессенджеры, а также ввести обязательную маркировку звонков с отображением наименования организации.
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