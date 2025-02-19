https://1prime.ru/20250219/nabiullina-855057996.html

Набиуллина призвала объединять усилия для борьбы с кибермошенничеством

Набиуллина призвала объединять усилия для борьбы с кибермошенничеством - 19.02.2025, ПРАЙМ

Набиуллина призвала объединять усилия для борьбы с кибермошенничеством

Новые проблемы с кибермошенничеством будут возникать постоянно, поэтому необходимо объединять усилия для борьбы с этим явлением, заявила глава Банка России... | 19.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-19T11:27+0300

2025-02-19T11:27+0300

2025-02-19T11:27+0300

банк россии

эльвира набиуллина

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 фев - ПРАЙМ. Новые проблемы с кибермошенничеством будут возникать постоянно, поэтому необходимо объединять усилия для борьбы с этим явлением, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. "Никакие инструменты защиты не смогут покончить с кибермошенничеством раз и навсегда. Новые вызовы будут возникать постоянно. И чтобы действительно не быть в положении догоняющих, нам нужно объединять усилия", - отметила она на форуме "Кибербезопасность в финансах". При этом глава ЦБ отметила, что Банк России видит, что качество отчетности банков в этом отношении в прошлом году стало лучше. "По нашей оценке, в целом по банковской системе банки полно, корректно передают информацию о 85% случаев мошенничества и попыток хищения. Еще год назад это было заметно меньше. И это была абсолютно нетерпимая ситуация, но надо признать, что 85% - это не 100%, поэтому мы продолжим работать индивидуально, подтягивая качество данных у отстающих банков", - подчеркнула она.

https://1prime.ru/20250219/tsb-855057285.html

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эльвира набиуллина