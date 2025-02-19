Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Набиуллина призвала объединять усилия для борьбы с кибермошенничеством - 19.02.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Здание ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Банк России
https://1prime.ru/20250219/nabiullina-855057996.html
Набиуллина призвала объединять усилия для борьбы с кибермошенничеством
Набиуллина призвала объединять усилия для борьбы с кибермошенничеством - 19.02.2025, ПРАЙМ
Набиуллина призвала объединять усилия для борьбы с кибермошенничеством
Новые проблемы с кибермошенничеством будут возникать постоянно, поэтому необходимо объединять усилия для борьбы с этим явлением, заявила глава Банка России... | 19.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-19T11:27+0300
2025-02-19T11:27+0300
банк россии
эльвира набиуллина
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/13/852913233_0:46:3072:1774_1920x0_80_0_0_ba8127c918c6383a4bac469ea1555b92.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 фев - ПРАЙМ. Новые проблемы с кибермошенничеством будут возникать постоянно, поэтому необходимо объединять усилия для борьбы с этим явлением, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. "Никакие инструменты защиты не смогут покончить с кибермошенничеством раз и навсегда. Новые вызовы будут возникать постоянно. И чтобы действительно не быть в положении догоняющих, нам нужно объединять усилия", - отметила она на форуме "Кибербезопасность в финансах". При этом глава ЦБ отметила, что Банк России видит, что качество отчетности банков в этом отношении в прошлом году стало лучше. "По нашей оценке, в целом по банковской системе банки полно, корректно передают информацию о 85% случаев мошенничества и попыток хищения. Еще год назад это было заметно меньше. И это была абсолютно нетерпимая ситуация, но надо признать, что 85% - это не 100%, поэтому мы продолжим работать индивидуально, подтягивая качество данных у отстающих банков", - подчеркнула она.
https://1prime.ru/20250219/tsb-855057285.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/13/852913233_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_239ceb89814f1f08ad2758c1d4703e05.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
эльвира набиуллина
Банк России, Эльвира Набиуллина
11:27 19.02.2025
 
Набиуллина призвала объединять усилия для борьбы с кибермошенничеством

Набиуллина: необходимо объединять усилия для борьбы с кибермошенничеством

© РИА Новости . Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПредседатель Банка России Эльвира Набиуллина
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина - ПРАЙМ, 1920, 19.02.2025
© РИА Новости . Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 фев - ПРАЙМ. Новые проблемы с кибермошенничеством будут возникать постоянно, поэтому необходимо объединять усилия для борьбы с этим явлением, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
"Никакие инструменты защиты не смогут покончить с кибермошенничеством раз и навсегда. Новые вызовы будут возникать постоянно. И чтобы действительно не быть в положении догоняющих, нам нужно объединять усилия", - отметила она на форуме "Кибербезопасность в финансах".
При этом глава ЦБ отметила, что Банк России видит, что качество отчетности банков в этом отношении в прошлом году стало лучше.
"По нашей оценке, в целом по банковской системе банки полно, корректно передают информацию о 85% случаев мошенничества и попыток хищения. Еще год назад это было заметно меньше. И это была абсолютно нетерпимая ситуация, но надо признать, что 85% - это не 100%, поэтому мы продолжим работать индивидуально, подтягивая качество данных у отстающих банков", - подчеркнула она.
Заседание Консультативного совета по банкнотам Банка России - ПРАЙМ, 1920, 19.02.2025
ЦБ отметил рост доли кредитных денег в объеме похищенных средств
11:11
 
Банк РоссииЭльвира Набиуллина
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала