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Глава комитета НАТО допустил отправку европейских сил на Украину - 19.02.2025, ПРАЙМ
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Глава комитета НАТО допустил отправку европейских сил на Украину
Глава комитета НАТО допустил отправку европейских сил на Украину - 19.02.2025, ПРАЙМ
Глава комитета НАТО допустил отправку европейских сил на Украину
Председатель военного комитета НАТО Джузеппе Каво Драгоне допустил отправку европейских миротворческих сил на Украину после урегулирования конфликта, которые... | 19.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-19T09:07+0300
2025-02-19T09:07+0300
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МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Председатель военного комитета НАТО Джузеппе Каво Драгоне допустил отправку европейских миротворческих сил на Украину после урегулирования конфликта, которые при этом будут пользоваться внешней поддержкой со стороны США. "Я считаю, что мы сможем понять, что нужно, когда будет прекращение огня... Если будет отправлен контингент, и Европейские страны-члены НАТО выразили свою готовность, даже если американцы не будут осуществлять военное присутствие на земле, они будут вспомогательным фактором, то есть силами, оказывающими поддержку. Я думаю, что это, безусловно, можно принять во внимание. Я убежден, что в интересах Европы защитить мир на Украине", - заявил Драгоне в интервью газете Repubblica. По его словам, в отношении Украины блоку необходима "прочная гарантия". Кроме того Драгоне отметил, что расходы на оборону стран-членов НАТО в размере 2% от ВВП являются недостаточными. "Я считаю, что 5% - это много, но 2% - это, конечно, недостаточно", - заявил он. Ранее президент США Дональд Трамп раскритиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность НАТО и потребовал от всех стран-членов повысить расходы на оборону до 5% от ВВП. При этом глава Пентагона Хегсет заверял, что США пока не планируют сокращать военное присутствие в Европе.
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нато, общество , сша, европа
Политика, НАТО, Общество , США, ЕВРОПА
09:07 19.02.2025
 
Глава комитета НАТО допустил отправку европейских сил на Украину

Глава военного комитета НАТО допустил отправку европейских сил на Украину

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЛоготип НАТО перед штаб-квартирой Организации
Логотип НАТО перед штаб-квартирой Организации - ПРАЙМ, 1920, 19.02.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Председатель военного комитета НАТО Джузеппе Каво Драгоне допустил отправку европейских миротворческих сил на Украину после урегулирования конфликта, которые при этом будут пользоваться внешней поддержкой со стороны США.
"Я считаю, что мы сможем понять, что нужно, когда будет прекращение огня... Если будет отправлен контингент, и Европейские страны-члены НАТО выразили свою готовность, даже если американцы не будут осуществлять военное присутствие на земле, они будут вспомогательным фактором, то есть силами, оказывающими поддержку. Я думаю, что это, безусловно, можно принять во внимание. Я убежден, что в интересах Европы защитить мир на Украине", - заявил Драгоне в интервью газете Repubblica.
По его словам, в отношении Украины блоку необходима "прочная гарантия".
Кроме того Драгоне отметил, что расходы на оборону стран-членов НАТО в размере 2% от ВВП являются недостаточными. "Я считаю, что 5% - это много, но 2% - это, конечно, недостаточно", - заявил он.
Ранее президент США Дональд Трамп раскритиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность НАТО и потребовал от всех стран-членов повысить расходы на оборону до 5% от ВВП. При этом глава Пентагона Хегсет заверял, что США пока не планируют сокращать военное присутствие в Европе.
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