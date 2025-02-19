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Нацсобрание Франции рассмотрит шестой за два месяца вотум недоверия

Нацсобрание Франции рассмотрит шестой за два месяца вотум недоверия - 19.02.2025, ПРАЙМ

Нацсобрание Франции рассмотрит шестой за два месяца вотум недоверия

Шестой за два месяца вотум недоверия, выдвинутый Социалистической партией в понедельник, ожидает премьер-министра Франции Франсуа Байру, его рассмотрит в среду... | 19.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-19T00:22+0300

2025-02-19T00:22+0300

2025-02-19T00:22+0300

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марин ле пен

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эммануэль макрон

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ПАРИЖ, 19 фев - ПРАЙМ. Шестой за два месяца вотум недоверия, выдвинутый Социалистической партией в понедельник, ожидает премьер-министра Франции Франсуа Байру, его рассмотрит в среду Нацсобрание. Депутаты Социалистической партии Франции в понедельник внесли на рассмотрение Нацсобрания шестой вотум недоверия премьеру из-за законопроекта о бюджете страны, который Байру принял с опозданием более чем на месяц и без голосования депутатов. Еще одна причина вотума от социалистов - заявления премьера о засилье мигрантов в стране. Однако шансы на то, что парламент примет вотум, невелики. Правая партия "Национальное объединение", фракцию которой в парламенте возглавляет Марин Ле Пен, уже объявила, что не поддержит шестой вотум против премьера. При этом для того, чтобы Байру и его кабмин ушли в отставку, как это было в случае правительства Мишеля Барнье, необходимо, чтобы оппозиция левых, включая социалистов и коммунистов, и фракция Ле Пен проголосовали в поддержку вотума. Для принятия вотума за него должны проголосовать 289 депутатов из 577. Однако в случае новой отставки правительства Франция рискует оказаться в политическом кризисе. В отсутствие абсолютного большинства у какой-либо из фракций в парламенте, эксперты считают вероятным новый роспуск парламента и внеочередные выборы в июне 2025 года. Резонансный законопроект о бюджете Франции, принятый с опозданием более чем на месяц, направлен на сдерживание бюджетного дефицита в стране на уровне 5,4% в 2025 году. Бюджет включает в себя серьезное сокращение госрасходов. При этом рост военных расходов не должен быть пересмотрен: оборонное ведомство должно получить на 3,3 миллиарда евро больше, чем в 2024 году. За 2024 год во Франции сменилось четыре премьер-министра, что стало рекордом во французской истории. После роспуска парламента и внеочередных парламентских выборов в июле, на которых ни одна фракция не набрала абсолютного большинства, президент страны Эммануэль Макрон 50 дней не мог назначить нового премьер-министра. Последний французский кабмин проработал лишь три месяца и вместе с премьером Мишелем Барнье был отправлен в отставку вотумом недоверия оппозиции – впервые с 1962 года. Байру, назначенный на свой пост в декабре избежал уже пяти вотумов недоверия, которые не набирали достаточное количество голосов. Предыдущие вотумы выдвигались в том числе из-за принятого без голосования депутатов бюджета страны.

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общество , мировая экономика, франция, париж, марин ле пен, мишель барнье, эммануэль макрон