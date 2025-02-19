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Нацсобрание Франции рассмотрит шестой за два месяца вотум недоверия
Нацсобрание Франции рассмотрит шестой за два месяца вотум недоверия - 19.02.2025, ПРАЙМ
Нацсобрание Франции рассмотрит шестой за два месяца вотум недоверия
Шестой за два месяца вотум недоверия, выдвинутый Социалистической партией в понедельник, ожидает премьер-министра Франции Франсуа Байру, его рассмотрит в среду... | 19.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-19T00:22+0300
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ПАРИЖ, 19 фев - ПРАЙМ. Шестой за два месяца вотум недоверия, выдвинутый Социалистической партией в понедельник, ожидает премьер-министра Франции Франсуа Байру, его рассмотрит в среду Нацсобрание.
Депутаты Социалистической партии Франции в понедельник внесли на рассмотрение Нацсобрания шестой вотум недоверия премьеру из-за законопроекта о бюджете страны, который Байру принял с опозданием более чем на месяц и без голосования депутатов. Еще одна причина вотума от социалистов - заявления премьера о засилье мигрантов в стране.
Однако шансы на то, что парламент примет вотум, невелики.
Правая партия "Национальное объединение", фракцию которой в парламенте возглавляет Марин Ле Пен, уже объявила, что не поддержит шестой вотум против премьера. При этом для того, чтобы Байру и его кабмин ушли в отставку, как это было в случае правительства Мишеля Барнье, необходимо, чтобы оппозиция левых, включая социалистов и коммунистов, и фракция Ле Пен проголосовали в поддержку вотума. Для принятия вотума за него должны проголосовать 289 депутатов из 577.
Однако в случае новой отставки правительства Франция рискует оказаться в политическом кризисе. В отсутствие абсолютного большинства у какой-либо из фракций в парламенте, эксперты считают вероятным новый роспуск парламента и внеочередные выборы в июне 2025 года.
Резонансный законопроект о бюджете Франции, принятый с опозданием более чем на месяц, направлен на сдерживание бюджетного дефицита в стране на уровне 5,4% в 2025 году. Бюджет включает в себя серьезное сокращение госрасходов. При этом рост военных расходов не должен быть пересмотрен: оборонное ведомство должно получить на 3,3 миллиарда евро больше, чем в 2024 году.
За 2024 год во Франции сменилось четыре премьер-министра, что стало рекордом во французской истории. После роспуска парламента и внеочередных парламентских выборов в июле, на которых ни одна фракция не набрала абсолютного большинства, президент страны Эммануэль Макрон 50 дней не мог назначить нового премьер-министра. Последний французский кабмин проработал лишь три месяца и вместе с премьером Мишелем Барнье был отправлен в отставку вотумом недоверия оппозиции – впервые с 1962 года. Байру, назначенный на свой пост в декабре избежал уже пяти вотумов недоверия, которые не набирали достаточное количество голосов. Предыдущие вотумы выдвигались в том числе из-за принятого без голосования депутатов бюджета страны.
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общество , мировая экономика, франция, париж, марин ле пен, мишель барнье, эммануэль макрон
Экономика, Общество , Мировая экономика, ФРАНЦИЯ, Париж, Марин Ле Пен, Мишель Барнье, Эммануэль Макрон
Нацсобрание Франции рассмотрит шестой за два месяца вотум недоверия
Нацсобрание Франции рассмотрит шестой за два месяца вотум недоверия премьеру Байру
ПАРИЖ, 19 фев - ПРАЙМ. Шестой за два месяца вотум недоверия, выдвинутый Социалистической партией в понедельник, ожидает премьер-министра Франции Франсуа Байру, его рассмотрит в среду Нацсобрание.
Депутаты Социалистической партии Франции в понедельник внесли на рассмотрение Нацсобрания шестой вотум недоверия премьеру из-за законопроекта о бюджете страны, который Байру принял с опозданием более чем на месяц и без голосования депутатов. Еще одна причина вотума от социалистов - заявления премьера о засилье мигрантов в стране.
Однако шансы на то, что парламент примет вотум, невелики.
Правая партия "Национальное объединение", фракцию которой в парламенте возглавляет Марин Ле Пен, уже объявила, что не поддержит шестой вотум против премьера. При этом для того, чтобы Байру и его кабмин ушли в отставку, как это было в случае правительства Мишеля Барнье, необходимо, чтобы оппозиция левых, включая социалистов и коммунистов, и фракция Ле Пен проголосовали в поддержку вотума. Для принятия вотума за него должны проголосовать 289 депутатов из 577.
Однако в случае новой отставки правительства Франция рискует оказаться в политическом кризисе. В отсутствие абсолютного большинства у какой-либо из фракций в парламенте, эксперты считают вероятным новый роспуск парламента и внеочередные выборы в июне 2025 года.
Резонансный законопроект о бюджете Франции, принятый с опозданием более чем на месяц, направлен на сдерживание бюджетного дефицита в стране на уровне 5,4% в 2025 году. Бюджет включает в себя серьезное сокращение госрасходов. При этом рост военных расходов не должен быть пересмотрен: оборонное ведомство должно получить на 3,3 миллиарда евро больше, чем в 2024 году.
За 2024 год во Франции сменилось четыре премьер-министра, что стало рекордом во французской истории. После роспуска парламента и внеочередных парламентских выборов в июле, на которых ни одна фракция не набрала абсолютного большинства, президент страны Эммануэль Макрон 50 дней не мог назначить нового премьер-министра. Последний французский кабмин проработал лишь три месяца и вместе с премьером Мишелем Барнье был отправлен в отставку вотумом недоверия оппозиции – впервые с 1962 года. Байру, назначенный на свой пост в декабре избежал уже пяти вотумов недоверия, которые не набирали достаточное количество голосов. Предыдущие вотумы выдвигались в том числе из-за принятого без голосования депутатов бюджета страны.