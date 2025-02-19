https://1prime.ru/20250219/obligatsii-855074781.html

Минфин разместил ОФЗ 26245 на 67,8 млрд рублей

Минфин разместил ОФЗ 26245 на 67,8 млрд рублей - 19.02.2025, ПРАЙМ

Минфин разместил ОФЗ 26245 на 67,8 млрд рублей

Минфин России разместил на безлимитном аукционе облигации федерального займа (ОФЗ) с постоянным купонным доходом серии 26245 с погашением в сентябре 2035 года... | 19.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-19T16:49+0300

2025-02-19T16:49+0300

2025-02-19T16:49+0300

экономика

финансы

минфин

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МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Минфин России разместил на безлимитном аукционе облигации федерального займа (ОФЗ) с постоянным купонным доходом серии 26245 с погашением в сентябре 2035 года на 67,825 миллиарда рублей по номиналу - при спросе в 112,194 миллиарда, говорится в сообщении министерства. Цена отсечения составила 80,2299% от номинала, средневзвешенная цена - 80,3327% от номинала. Доходность по цене отсечения составила 16,54% годовых, средневзвешенная доходность - 16,52% годовых. Минфин на предыдущем аукционе в среду разместил ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26247 с погашением в мае 2039 года на 122,869 миллиарда рублей по номиналу - при спросе в 186,765 миллиарда.

https://1prime.ru/20250219/minfin-855064503.html

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финансы, минфин