https://1prime.ru/20250219/opros-855047825.html

Опрос показал, сколько россияне тратят на подарки на 23 февраля

Опрос показал, сколько россияне тратят на подарки на 23 февраля - 19.02.2025, ПРАЙМ

Опрос показал, сколько россияне тратят на подарки на 23 февраля

Мужчины реже делают подарки на 23 февраля, но их бюджеты почти в полтора раза превышают женские: 5000 рублей против 3500 у дам, говорится в опросе SuperJob для... | 19.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-19T03:17+0300

2025-02-19T03:17+0300

2025-02-19T03:17+0300

общество

москва

санкт-петербург

красноярск

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/855047825.jpg?1739924230

МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Мужчины реже делают подарки на 23 февраля, но их бюджеты почти в полтора раза превышают женские: 5000 рублей против 3500 у дам, говорится в опросе SuperJob для РИА Новости. "Хотя мужчины дарят подарки на 23 февраля реже, у них бюджеты крупнее, чем у женщин: 5000 и 3500 рублей соответственно. Среднестатистический россиянин планирует потратить на подарки 4000 рублей (+11% к средним расходам 2024 года)", - говорится в исследовании. В Москве и Санкт-Петербурге бюджеты на подарки к Дню защитника Отечества больше: 4600 и 4300 рублей соответственно. Жители Красноярска потратят в среднем 4100 рублей, Екатеринбурга и Краснодара - по 4000. По данным исследования, 7 из 10 женщин и 3 из 10 мужчин будут в этом году дарить подарки на День защитника Отечества. Женщины чаще всего поздравляют мужей, отцов и сыновей. Каждая двадцатая россиянка готовит подарки коллегам. Мужчины же чаще всего чествуют на 23 февраля своих отцов и сыновей. При этом четверо из 100 представителей сильного пола купят подарок себе. В исследовании сервиса приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

москва

санкт-петербург

красноярск

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , москва, санкт-петербург, красноярск