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Опрос показал, сколько россияне тратят на подарки на 23 февраля - 19.02.2025, ПРАЙМ
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Опрос показал, сколько россияне тратят на подарки на 23 февраля
Опрос показал, сколько россияне тратят на подарки на 23 февраля - 19.02.2025, ПРАЙМ
Опрос показал, сколько россияне тратят на подарки на 23 февраля
Мужчины реже делают подарки на 23 февраля, но их бюджеты почти в полтора раза превышают женские: 5000 рублей против 3500 у дам, говорится в опросе SuperJob для... | 19.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-19T03:17+0300
2025-02-19T03:17+0300
общество
москва
санкт-петербург
красноярск
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МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Мужчины реже делают подарки на 23 февраля, но их бюджеты почти в полтора раза превышают женские: 5000 рублей против 3500 у дам, говорится в опросе SuperJob для РИА Новости. "Хотя мужчины дарят подарки на 23 февраля реже, у них бюджеты крупнее, чем у женщин: 5000 и 3500 рублей соответственно. Среднестатистический россиянин планирует потратить на подарки 4000 рублей (+11% к средним расходам 2024 года)", - говорится в исследовании. В Москве и Санкт-Петербурге бюджеты на подарки к Дню защитника Отечества больше: 4600 и 4300 рублей соответственно. Жители Красноярска потратят в среднем 4100 рублей, Екатеринбурга и Краснодара - по 4000. По данным исследования, 7 из 10 женщин и 3 из 10 мужчин будут в этом году дарить подарки на День защитника Отечества. Женщины чаще всего поздравляют мужей, отцов и сыновей. Каждая двадцатая россиянка готовит подарки коллегам. Мужчины же чаще всего чествуют на 23 февраля своих отцов и сыновей. При этом четверо из 100 представителей сильного пола купят подарок себе. В исследовании сервиса приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.
москва
санкт-петербург
красноярск
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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192
40
192
40
общество , москва, санкт-петербург, красноярск
Общество , МОСКВА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Красноярск
03:17 19.02.2025
 
Опрос показал, сколько россияне тратят на подарки на 23 февраля

SuperJob: мужчины реже делают подарки на 23 февраля, но их бюджеты в полтора раза больше

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МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Мужчины реже делают подарки на 23 февраля, но их бюджеты почти в полтора раза превышают женские: 5000 рублей против 3500 у дам, говорится в опросе SuperJob для РИА Новости.
"Хотя мужчины дарят подарки на 23 февраля реже, у них бюджеты крупнее, чем у женщин: 5000 и 3500 рублей соответственно. Среднестатистический россиянин планирует потратить на подарки 4000 рублей (+11% к средним расходам 2024 года)", - говорится в исследовании.
В Москве и Санкт-Петербурге бюджеты на подарки к Дню защитника Отечества больше: 4600 и 4300 рублей соответственно. Жители Красноярска потратят в среднем 4100 рублей, Екатеринбурга и Краснодара - по 4000.
По данным исследования, 7 из 10 женщин и 3 из 10 мужчин будут в этом году дарить подарки на День защитника Отечества. Женщины чаще всего поздравляют мужей, отцов и сыновей. Каждая двадцатая россиянка готовит подарки коллегам.
Мужчины же чаще всего чествуют на 23 февраля своих отцов и сыновей. При этом четверо из 100 представителей сильного пола купят подарок себе.
В исследовании сервиса приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.
 
ОбществоМОСКВАСАНКТ-ПЕТЕРБУРГКрасноярск
 
 
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