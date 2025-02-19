Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В России снизилась средняя цена полиса ОСАГО - 19.02.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250219/osago-855067749.html
В России снизилась средняя цена полиса ОСАГО
В России снизилась средняя цена полиса ОСАГО - 19.02.2025, ПРАЙМ
В России снизилась средняя цена полиса ОСАГО
Средняя премия по ОСАГО в РФ в прошлом году снизилась на 2,6% относительно показателя годом ранее, до 7 616 рубля, говорится в пресс-релизе Российского союза... | 19.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-19T15:40+0300
2025-02-19T15:40+0300
россия
финансы
осаго
https://cdnn.1prime.ru/img/83295/49/832954944_0:203:2869:1817_1920x0_80_0_0_038b8b54bdc4b6481a8c159438f7ea10.jpg
МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Средняя премия по ОСАГО в РФ в прошлом году снизилась на 2,6% относительно показателя годом ранее, до 7 616 рубля, говорится в пресс-релизе Российского союза автостраховщиков (РСА) со ссылкой на его президента Евгения Уфимцева. "Средняя премия по ОСАГО по итогам 2024 года составила 7 616 рублей, снизившись на 2,6% по сравнению с средней премией по итогам 2023 года (7 817 рублей – в 2023 году)", - отметил он. "В декабре 2024 года средняя премия по ОСАГО составила 7 362 рубля, продемонстрировав своё минимальное значение в 2024 году. Также это на 6,8% ниже, чем в декабре 2023 года (7 896 рублей – в 2023 году)", - добавляется там же.
https://1prime.ru/20250212/osago-854879576.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83295/49/832954944_138:0:2869:2048_1920x0_80_0_0_3d6debb168e6906c7cdab086e8a4ae7c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, финансы, осаго
РОССИЯ, Финансы, ОСАГО
15:40 19.02.2025
 
В России снизилась средняя цена полиса ОСАГО

РСА: средняя цена полиса ОСАГО в России снизилась на 2,6%, до 7 616 рублей

© РИА Новости . Нина Зотина | Перейти в медиабанкМонеты разного достоинства и ключ от автомобиля
Монеты разного достоинства и ключ от автомобиля - ПРАЙМ, 1920, 19.02.2025
© РИА Новости . Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Средняя премия по ОСАГО в РФ в прошлом году снизилась на 2,6% относительно показателя годом ранее, до 7 616 рубля, говорится в пресс-релизе Российского союза автостраховщиков (РСА) со ссылкой на его президента Евгения Уфимцева.
"Средняя премия по ОСАГО по итогам 2024 года составила 7 616 рублей, снизившись на 2,6% по сравнению с средней премией по итогам 2023 года (7 817 рублей – в 2023 году)", - отметил он.
"В декабре 2024 года средняя премия по ОСАГО составила 7 362 рубля, продемонстрировав своё минимальное значение в 2024 году. Также это на 6,8% ниже, чем в декабре 2023 года (7 896 рублей – в 2023 году)", - добавляется там же.
ОСАГО - ПРАЙМ, 1920, 12.02.2025
В России выросло число заключенных полисов ОСАГО
12 февраля, 16:03
 
РОССИЯФинансыОСАГО
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала