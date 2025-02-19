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В России снизилась средняя цена полиса ОСАГО

В России снизилась средняя цена полиса ОСАГО - 19.02.2025, ПРАЙМ

В России снизилась средняя цена полиса ОСАГО

Средняя премия по ОСАГО в РФ в прошлом году снизилась на 2,6% относительно показателя годом ранее, до 7 616 рубля, говорится в пресс-релизе Российского союза... | 19.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-19T15:40+0300

2025-02-19T15:40+0300

2025-02-19T15:40+0300

россия

финансы

осаго

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МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Средняя премия по ОСАГО в РФ в прошлом году снизилась на 2,6% относительно показателя годом ранее, до 7 616 рубля, говорится в пресс-релизе Российского союза автостраховщиков (РСА) со ссылкой на его президента Евгения Уфимцева. "Средняя премия по ОСАГО по итогам 2024 года составила 7 616 рублей, снизившись на 2,6% по сравнению с средней премией по итогам 2023 года (7 817 рублей – в 2023 году)", - отметил он. "В декабре 2024 года средняя премия по ОСАГО составила 7 362 рубля, продемонстрировав своё минимальное значение в 2024 году. Также это на 6,8% ниже, чем в декабре 2023 года (7 896 рублей – в 2023 году)", - добавляется там же.

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россия, финансы, осаго