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Число бумажных полисов ОСАГО в России упало в 800 раз - 19.02.2025, ПРАЙМ
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Число бумажных полисов ОСАГО в России упало в 800 раз
Число бумажных полисов ОСАГО в России упало в 800 раз - 19.02.2025, ПРАЙМ
Число бумажных полисов ОСАГО в России упало в 800 раз
Число бумажных полисов ОСАГО в России за последние 10 лет упало в 800 раз - с 40 миллионов штук до 50 тысяч, все остальные полисы - электронные, сообщил... | 19.02.2025, ПРАЙМ
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 фев - ПРАЙМ. Число бумажных полисов ОСАГО в России за последние 10 лет упало в 800 раз - с 40 миллионов штук до 50 тысяч, все остальные полисы - электронные, сообщил журналистам президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев. "Никогда не забуду, как 10 лет назад у нас все полисы по ОСАГО - это были полисы "Гознака". Я у "Гознака" был чуть ли не главный заказчик, потому что по ОСАГО заказывали эти полисы, они дорогие. И вот это 40 миллионов этих полисов, трехслойных, двухслойных, разных, со всякими средствами защиты, ниточками и прочими, круче, чем деньги", - сказал он. "А на прошлой неделе спрашиваю у своих коллег, какая доля сейчас. Мы на квартал заказали 50 тысяч бумажных полисов", - добавил он. Уфимцев указал, что сейчас все остальные полисы - электронные, которые можно оформить на сайте страховщика или в мобильном приложении, или в приложении брокера. Ранее в среду РСА сообщал, что количество заключенных договоров в 2024 году составило 44,8 миллиона - на 8,1% больше, чем в 2023 году. Из них 1 миллион – это короткие полисы ОСАГО.
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россия, рса, осаго
РОССИЯ, РСА, ОСАГО
16:55 19.02.2025
 
Число бумажных полисов ОСАГО в России упало в 800 раз

РСА: число бумажных полисов ОСАГО в России за 10 лет упало в 800 раз

© РИА Новости . Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкСтраховой полис ОСАГО нового образца
Страховой полис ОСАГО нового образца - ПРАЙМ, 1920, 19.02.2025
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 фев - ПРАЙМ. Число бумажных полисов ОСАГО в России за последние 10 лет упало в 800 раз - с 40 миллионов штук до 50 тысяч, все остальные полисы - электронные, сообщил журналистам президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев.
"Никогда не забуду, как 10 лет назад у нас все полисы по ОСАГО - это были полисы "Гознака". Я у "Гознака" был чуть ли не главный заказчик, потому что по ОСАГО заказывали эти полисы, они дорогие. И вот это 40 миллионов этих полисов, трехслойных, двухслойных, разных, со всякими средствами защиты, ниточками и прочими, круче, чем деньги", - сказал он.
"А на прошлой неделе спрашиваю у своих коллег, какая доля сейчас. Мы на квартал заказали 50 тысяч бумажных полисов", - добавил он.
Уфимцев указал, что сейчас все остальные полисы - электронные, которые можно оформить на сайте страховщика или в мобильном приложении, или в приложении брокера.
Ранее в среду РСА сообщал, что количество заключенных договоров в 2024 году составило 44,8 миллиона - на 8,1% больше, чем в 2023 году. Из них 1 миллион – это короткие полисы ОСАГО.
ОСАГО - ПРАЙМ, 1920, 19.02.2025
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