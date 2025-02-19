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Число бумажных полисов ОСАГО в России упало в 800 раз

Число бумажных полисов ОСАГО в России упало в 800 раз - 19.02.2025, ПРАЙМ

Число бумажных полисов ОСАГО в России упало в 800 раз

Число бумажных полисов ОСАГО в России за последние 10 лет упало в 800 раз - с 40 миллионов штук до 50 тысяч, все остальные полисы - электронные, сообщил... | 19.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-19T16:55+0300

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2025-02-19T16:55+0300

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 фев - ПРАЙМ. Число бумажных полисов ОСАГО в России за последние 10 лет упало в 800 раз - с 40 миллионов штук до 50 тысяч, все остальные полисы - электронные, сообщил журналистам президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев. "Никогда не забуду, как 10 лет назад у нас все полисы по ОСАГО - это были полисы "Гознака". Я у "Гознака" был чуть ли не главный заказчик, потому что по ОСАГО заказывали эти полисы, они дорогие. И вот это 40 миллионов этих полисов, трехслойных, двухслойных, разных, со всякими средствами защиты, ниточками и прочими, круче, чем деньги", - сказал он. "А на прошлой неделе спрашиваю у своих коллег, какая доля сейчас. Мы на квартал заказали 50 тысяч бумажных полисов", - добавил он. Уфимцев указал, что сейчас все остальные полисы - электронные, которые можно оформить на сайте страховщика или в мобильном приложении, или в приложении брокера. Ранее в среду РСА сообщал, что количество заключенных договоров в 2024 году составило 44,8 миллиона - на 8,1% больше, чем в 2023 году. Из них 1 миллион – это короткие полисы ОСАГО.

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россия, рса, осаго