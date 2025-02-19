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Россия может освободить Африку от давления Запада, утверждает доцент РУДН - 19.02.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Россия может освободить Африку от давления Запада, утверждает доцент РУДН
Россия может освободить Африку от давления Запада, утверждает доцент РУДН - 19.02.2025, ПРАЙМ
Россия может освободить Африку от давления Запада, утверждает доцент РУДН
Россия может освободить Африку от экономического давления Запада, поскольку строит свое сотрудничество со странами континента на принципах взаимного интереса и... | 19.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-19T15:11+0300
2025-02-19T15:12+0300
экономика
россия
африка
запад
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МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Россия может освободить Африку от экономического давления Запада, поскольку строит свое сотрудничество со странами континента на принципах взаимного интереса и уважения, такое мнение высказал РИА Новости доцент РУДН Аду Яо Никэз. "Давление Запада на Африку по-прежнему колоссально, это не история, а современный день континента. ... И только Россия способна освободить государства континента от этого всестороннего засилья", - сказал он в кулуарах круглого стола "Неоколониализм в странах Африки: современный контекст" международного дискуссионного клуба "Валдай". По его словам, влияние охватывает в настоящее время все стороны жизни - политическую, интеллектуальную, культурную и, соответственно, базовую экономическую. На вопрос, почему именно Россия может помочь странам Африки ослабить экономическое давление Запада, собеседник агентства ответил: "Потому, что она выстраивает свои торгово-экономические отношения с государствами континента на принципах взаимного интереса и уважения, без диктата своих условий и давления". "Я всегда говорю, разве России нужны африканская нефть, газ, золото - все то, что так привлекает у нас алчный Запад. У России самой этого предостаточно. Развивая связи с Африкой, Россия заинтересована лишь в том, чтобы страны континента были независимыми, самостоятельными, достойно жили", - подчеркнул он. В числе областей самого сотрудничества эксперт прежде всего выделил АПК, нефтехимию, энергетику, строительство и технологический обмен.
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россия, африка, запад
Экономика, РОССИЯ, АФРИКА, ЗАПАД
15:11 19.02.2025 (обновлено: 15:12 19.02.2025)
 
Россия может освободить Африку от давления Запада, утверждает доцент РУДН

Доцент РУДН: Россия может освободить Африку от экономического давления Запада

Африканская деревня
Африканская деревня
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МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Россия может освободить Африку от экономического давления Запада, поскольку строит свое сотрудничество со странами континента на принципах взаимного интереса и уважения, такое мнение высказал РИА Новости доцент РУДН Аду Яо Никэз.
"Давление Запада на Африку по-прежнему колоссально, это не история, а современный день континента. ... И только Россия способна освободить государства континента от этого всестороннего засилья", - сказал он в кулуарах круглого стола "Неоколониализм в странах Африки: современный контекст" международного дискуссионного клуба "Валдай".
По его словам, влияние охватывает в настоящее время все стороны жизни - политическую, интеллектуальную, культурную и, соответственно, базовую экономическую.
На вопрос, почему именно Россия может помочь странам Африки ослабить экономическое давление Запада, собеседник агентства ответил: "Потому, что она выстраивает свои торгово-экономические отношения с государствами континента на принципах взаимного интереса и уважения, без диктата своих условий и давления".
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"Я всегда говорю, разве России нужны африканская нефть, газ, золото - все то, что так привлекает у нас алчный Запад. У России самой этого предостаточно. Развивая связи с Африкой, Россия заинтересована лишь в том, чтобы страны континента были независимыми, самостоятельными, достойно жили", - подчеркнул он.
В числе областей самого сотрудничества эксперт прежде всего выделил АПК, нефтехимию, энергетику, строительство и технологический обмен.
 
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