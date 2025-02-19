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Россия и США начали отход от края пропасти в отношениях, заявил Лавров
Россия и США начали отход от края пропасти в отношениях, заявил Лавров - 19.02.2025, ПРАЙМ
Россия и США начали отход от края пропасти в отношениях, заявил Лавров
РФ и США начали отход от края пропасти в отношениях, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. | 19.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-19T14:20+0300
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МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. РФ и США начали отход от края пропасти в отношениях, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Главное встречаться, слушать и слышать. И принимать свои собственные решения, которые будут реалистичными по отношению к тем партнерам, которых они касаются. Мы начали отход от края пропасти, куда наши отношения завела администрация Байдена. Первые шаги, атмосфера позитивная, намерения правильные. Будем смотреть, как ситуация сложится дальше, какие шаги будут предприняты", - сказал Лавров, выступая в Госдуме в ходе "правительственного часа".
https://1prime.ru/20250219/lavrov-855062437.html
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россия, сша, сергей лавров
Политика, РОССИЯ, США, Сергей Лавров
Россия и США начали отход от края пропасти в отношениях, заявил Лавров
Лавров: Россия и США начали отход от края пропасти в отношениях
МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. РФ и США начали отход от края пропасти в отношениях, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Главное встречаться, слушать и слышать. И принимать свои собственные решения, которые будут реалистичными по отношению к тем партнерам, которых они касаются. Мы начали отход от края пропасти, куда наши отношения завела администрация Байдена. Первые шаги, атмосфера позитивная, намерения правильные. Будем смотреть, как ситуация сложится дальше, какие шаги будут предприняты", - сказал Лавров, выступая в Госдуме в ходе "правительственного часа".
Лавров заявил о желании Москвы и Вашингтона наращивать партнерство