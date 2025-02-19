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Россия и США начали отход от края пропасти в отношениях, заявил Лавров - 19.02.2025, ПРАЙМ
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Россия и США начали отход от края пропасти в отношениях, заявил Лавров
Россия и США начали отход от края пропасти в отношениях, заявил Лавров - 19.02.2025, ПРАЙМ
Россия и США начали отход от края пропасти в отношениях, заявил Лавров
РФ и США начали отход от края пропасти в отношениях, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. | 19.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-19T14:20+0300
2025-02-19T14:20+0300
политика
россия
сша
сергей лавров
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МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. РФ и США начали отход от края пропасти в отношениях, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Главное встречаться, слушать и слышать. И принимать свои собственные решения, которые будут реалистичными по отношению к тем партнерам, которых они касаются. Мы начали отход от края пропасти, куда наши отношения завела администрация Байдена. Первые шаги, атмосфера позитивная, намерения правильные. Будем смотреть, как ситуация сложится дальше, какие шаги будут предприняты", - сказал Лавров, выступая в Госдуме в ходе "правительственного часа".
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россия, сша, сергей лавров
Политика, РОССИЯ, США, Сергей Лавров
14:20 19.02.2025
 
Россия и США начали отход от края пропасти в отношениях, заявил Лавров

Лавров: Россия и США начали отход от края пропасти в отношениях

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МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. РФ и США начали отход от края пропасти в отношениях, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Главное встречаться, слушать и слышать. И принимать свои собственные решения, которые будут реалистичными по отношению к тем партнерам, которых они касаются. Мы начали отход от края пропасти, куда наши отношения завела администрация Байдена. Первые шаги, атмосфера позитивная, намерения правильные. Будем смотреть, как ситуация сложится дальше, какие шаги будут предприняты", - сказал Лавров, выступая в Госдуме в ходе "правительственного часа".
Встреча глав МИД РФ и Армении С. Лаврова и А. Мирзояна - ПРАЙМ, 1920, 19.02.2025
Лавров заявил о желании Москвы и Вашингтона наращивать партнерство
13:21
 
ПолитикаРОССИЯСШАСергей Лавров
 
 
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