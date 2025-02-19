https://1prime.ru/20250219/otnosheniya-855064382.html

Россия и США начали отход от края пропасти в отношениях, заявил Лавров

Россия и США начали отход от края пропасти в отношениях, заявил Лавров - 19.02.2025, ПРАЙМ

Россия и США начали отход от края пропасти в отношениях, заявил Лавров

РФ и США начали отход от края пропасти в отношениях, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. | 19.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-19T14:20+0300

2025-02-19T14:20+0300

2025-02-19T14:20+0300

политика

россия

сша

сергей лавров

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МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. РФ и США начали отход от края пропасти в отношениях, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Главное встречаться, слушать и слышать. И принимать свои собственные решения, которые будут реалистичными по отношению к тем партнерам, которых они касаются. Мы начали отход от края пропасти, куда наши отношения завела администрация Байдена. Первые шаги, атмосфера позитивная, намерения правильные. Будем смотреть, как ситуация сложится дальше, какие шаги будут предприняты", - сказал Лавров, выступая в Госдуме в ходе "правительственного часа".

https://1prime.ru/20250219/lavrov-855062437.html

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россия, сша, сергей лавров