Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Социальные пенсии с 1 апреля проиндексируют в России на 14,75% - 19.02.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250219/pensiya-855076833.html
Социальные пенсии с 1 апреля проиндексируют в России на 14,75%
Социальные пенсии с 1 апреля проиндексируют в России на 14,75% - 19.02.2025, ПРАЙМ
Социальные пенсии с 1 апреля проиндексируют в России на 14,75%
Размер социальных пенсий в России с 1 апреля проиндексируют на 14,75%, это позволит повысить доходы 4,2 миллиона человек, сообщил министр труда и социальной... | 19.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-19T17:33+0300
2025-02-19T17:33+0300
экономика
россия
рф
антон котяков
https://cdnn.1prime.ru/img/84096/15/840961535_0:76:3071:1803_1920x0_80_0_0_9b98f78f87f9e7cffb27905ccf6ca649.jpg
МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Размер социальных пенсий в России с 1 апреля проиндексируют на 14,75%, это позволит повысить доходы 4,2 миллиона человек, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. "Индексация социальных пенсий проводится ежегодно 1 апреля. В 2025 году она составит 14,75%. Увеличение социальных пенсий и выплат по государственному пенсионному обеспечению позволит повысить доходы для 4,2 миллиона человек. Всего на данную индексацию в 2025 году в федеральном бюджете предусмотрено порядка 85 миллиардов рублей", – сказал Котяков, чьи слова передаются пресс-службой. По данным министерства, около 3,5 миллионов получателей социальных пенсий и примерно 700 тысяч получателей государственного пенсионного обеспечения – участники Великой Отечественной войны, граждане, награжденные знаками "Жителю блокадного Ленинграда", "Житель осажденного Севастополя" и "Житель осажденного Сталинграда", граждане, пострадавшие в результате радиационных или техногенных катастроф и члены их семей, граждане из числа работников летно-испытательного состава и других.
https://1prime.ru/20250213/pensii-854913979.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84096/15/840961535_39:0:2770:2048_1920x0_80_0_0_a257264c7b4c24b8df17f0c9ba3856b5.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, рф, антон котяков
Экономика, РОССИЯ, РФ, Антон Котяков
17:33 19.02.2025
 
Социальные пенсии с 1 апреля проиндексируют в России на 14,75%

Котяков: социальные пенсии проиндексируют в России на 14,75% с 1 апреля

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкТрудовая книжка, пенсионное удостоверение.
Трудовая книжка, пенсионное удостоверение. - ПРАЙМ, 1920, 19.02.2025
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Размер социальных пенсий в России с 1 апреля проиндексируют на 14,75%, это позволит повысить доходы 4,2 миллиона человек, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.
"Индексация социальных пенсий проводится ежегодно 1 апреля. В 2025 году она составит 14,75%. Увеличение социальных пенсий и выплат по государственному пенсионному обеспечению позволит повысить доходы для 4,2 миллиона человек. Всего на данную индексацию в 2025 году в федеральном бюджете предусмотрено порядка 85 миллиардов рублей", – сказал Котяков, чьи слова передаются пресс-службой.
По данным министерства, около 3,5 миллионов получателей социальных пенсий и примерно 700 тысяч получателей государственного пенсионного обеспечения – участники Великой Отечественной войны, граждане, награжденные знаками "Жителю блокадного Ленинграда", "Житель осажденного Севастополя" и "Житель осажденного Сталинграда", граждане, пострадавшие в результате радиационных или техногенных катастроф и члены их семей, граждане из числа работников летно-испытательного состава и других.
Пенсионное удостоверение - ПРАЙМ, 1920, 13.02.2025
Путин подписал закон об индексации военных пенсий
13 февраля, 21:17
 
ЭкономикаРОССИЯРФАнтон Котяков
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала