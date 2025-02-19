https://1prime.ru/20250219/pensiya-855076833.html

Социальные пенсии с 1 апреля проиндексируют в России на 14,75%

Социальные пенсии с 1 апреля проиндексируют в России на 14,75% - 19.02.2025, ПРАЙМ

Социальные пенсии с 1 апреля проиндексируют в России на 14,75%

Размер социальных пенсий в России с 1 апреля проиндексируют на 14,75%, это позволит повысить доходы 4,2 миллиона человек, сообщил министр труда и социальной... | 19.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-19T17:33+0300

2025-02-19T17:33+0300

2025-02-19T17:33+0300

экономика

россия

рф

антон котяков

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МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Размер социальных пенсий в России с 1 апреля проиндексируют на 14,75%, это позволит повысить доходы 4,2 миллиона человек, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. "Индексация социальных пенсий проводится ежегодно 1 апреля. В 2025 году она составит 14,75%. Увеличение социальных пенсий и выплат по государственному пенсионному обеспечению позволит повысить доходы для 4,2 миллиона человек. Всего на данную индексацию в 2025 году в федеральном бюджете предусмотрено порядка 85 миллиардов рублей", – сказал Котяков, чьи слова передаются пресс-службой. По данным министерства, около 3,5 миллионов получателей социальных пенсий и примерно 700 тысяч получателей государственного пенсионного обеспечения – участники Великой Отечественной войны, граждане, награжденные знаками "Жителю блокадного Ленинграда", "Житель осажденного Севастополя" и "Житель осажденного Сталинграда", граждане, пострадавшие в результате радиационных или техногенных катастроф и члены их семей, граждане из числа работников летно-испытательного состава и других.

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россия, рф, антон котяков