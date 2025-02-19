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Песков раскрыл принцип выбора переговорщика от РФ - 19.02.2025, ПРАЙМ
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Песков раскрыл принцип выбора переговорщика от РФ
Песков раскрыл принцип выбора переговорщика от РФ - 19.02.2025, ПРАЙМ
Песков раскрыл принцип выбора переговорщика от РФ
Пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщил журналистам, что кандидатура российского переговорщика по вопросам Украины будет определена президентом Владимиром... | 19.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-19T11:51+0300
2025-02-19T11:51+0300
политика
россия
украина
сша
рф
юрий ушаков
дмитрий песков
владимир путин
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МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщил журналистам, что кандидатура российского переговорщика по вопросам Украины будет определена президентом Владимиром Путиным после того, как станет известно имя представителя США на этих переговорах."Сначала американская сторона сообщит нам, кто будет главным переговорщиком по украинским делам с нами... В зависимости от того, кто это будет, наш президент примет решение о нашем представителе, который будет его визави", - пояснил Песков, отвечая на вопрос о возможном назначении специального представителя России для участия в переговорах по Украине.Во вторник в Эр-Рияде завершились российско-американские переговоры на высоком уровне. Российскую делегацию возглавляли глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев. США были представлены помощником президента по национальной безопасности Майком Уолтцем, госсекретарем Марко Рубио и специальным посланником президента по Ближнему Востоку Стивеном Уиткоффом.По словам Юрия Ушакова, одной из ключевых задач на переговорах была выработка договоренностей о начале переговорного процесса по Украине. По итогам встречи обе делегации сообщили о достижении позитивных результатов, согласии совместно решать существующие проблемы и подготовке к новым встречам.
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россия, украина, сша, рф, юрий ушаков, дмитрий песков, владимир путин
Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, США, РФ, Юрий Ушаков, Дмитрий Песков, Владимир Путин
11:51 19.02.2025
 
Песков раскрыл принцип выбора переговорщика от РФ

Путин назначит переговорщика от РФ по Украине исходя из того, кто будет от США

© POOL | Перейти в медиабанкГосударственный визит президента РФ В. Путина в Казахстан
Государственный визит президента РФ В. Путина в Казахстан
© POOL
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МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщил журналистам, что кандидатура российского переговорщика по вопросам Украины будет определена президентом Владимиром Путиным после того, как станет известно имя представителя США на этих переговорах.
"Сначала американская сторона сообщит нам, кто будет главным переговорщиком по украинским делам с нами... В зависимости от того, кто это будет, наш президент примет решение о нашем представителе, который будет его визави", - пояснил Песков, отвечая на вопрос о возможном назначении специального представителя России для участия в переговорах по Украине.
Во вторник в Эр-Рияде завершились российско-американские переговоры на высоком уровне. Российскую делегацию возглавляли глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев. США были представлены помощником президента по национальной безопасности Майком Уолтцем, госсекретарем Марко Рубио и специальным посланником президента по Ближнему Востоку Стивеном Уиткоффом.
По словам Юрия Ушакова, одной из ключевых задач на переговорах была выработка договоренностей о начале переговорного процесса по Украине. По итогам встречи обе делегации сообщили о достижении позитивных результатов, согласии совместно решать существующие проблемы и подготовке к новым встречам.
Президент Владимир Путин провел встречу с представителями ведущих СМИ стран БРИКС
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ПолитикаРОССИЯУКРАИНАСШАРФЮрий УшаковДмитрий ПесковВладимир Путин
 
 
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