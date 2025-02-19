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Стали известны детали переговоров России и США в Эр-Рияде

Стали известны детали переговоров России и США в Эр-Рияде - 19.02.2025, ПРАЙМ

Стали известны детали переговоров России и США в Эр-Рияде

Делегации России и Соединенных Штатов в рамках переговоров в Эр-Рияде обсудили возможные совместные проекты в Арктике. Об этом в беседе с изданием Politico... | 19.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-19T08:57+0300

2025-02-19T08:57+0300

2025-02-19T08:57+0300

политика

россия

сша

переговоры

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МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Делегации России и Соединенных Штатов в рамках переговоров в Эр-Рияде обсудили возможные совместные проекты в Арктике. Об этом в беседе с изданием Politico сообщил глава РФПИ Кирилл Дмитриев."Это была в большей степени общая дискуссия - о возможных совместных проектах в Арктике. Мы конкретно обсуждали Арктику", - рассказал собеседник издания.В газете подчеркнули, что речь идет об энергетических проектах в регионе. Дмитриев в свою очередь добавил, что прошедшие переговоры создали благоприятные условия для инвестиций.На встрече в Эр-Рияде 18 февраля присутствовали глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента страны Юрий Ушаков. Со стороны США присутствовали помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и специальный посланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Главная цель переговоров заключалась в достижении соглашения о начале переговоров по Украине.

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россия, сша, переговоры