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В Финляндии призвали посадить Европу за стол переговоров по Украине

В Финляндии призвали посадить Европу за стол переговоров по Украине - 19.02.2025, ПРАЙМ

В Финляндии призвали посадить Европу за стол переговоров по Украине

Европа должна участвовать в переговорах по Украине, заявил премьер-министр Финляндии Петтери Орпо. | 19.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-19T09:56+0300

2025-02-19T09:56+0300

2025-02-19T09:56+0300

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МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Европа должна участвовать в переговорах по Украине, заявил премьер-министр Финляндии Петтери Орпо.Ранее замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что роль и участие Евросоюза в предстоящих возможных переговорах по Украине исключены. Орпо подчеркнул, что, хотя решение о встрече между США и Россией остается за самими странами, Европа тоже должна быть представлена за столом переговоров. "Другие не могут решать за нас, и мы должны приложить все усилия, чтобы сесть за стол переговоров", - цитирует Орпо финская газета Helsingin Sanomat. В Эр-Рияде состоялись российско-американские переговоры высокого уровня, которые стали первыми очными переговорами за продолжительное время. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, стороны договорились о создании благоприятной обстановки для восстановления всестороннего сотрудничества между Россией и США, а также о расширении сфер взаимодействия, представляющих взаимный интерес.

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