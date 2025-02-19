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В Кремле обозначили возможную дату переговоров Путина и Трампа - 19.02.2025, ПРАЙМ
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В Кремле обозначили возможную дату переговоров Путина и Трампа
В Кремле обозначили возможную дату переговоров Путина и Трампа - 19.02.2025, ПРАЙМ
В Кремле обозначили возможную дату переговоров Путина и Трампа
Переговоры президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа могут состояться до конца февраля или позже. Об этом сообщил официальный... | 19.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-19T11:55+0300
2025-02-19T11:55+0300
политика
россия
сша
владимир путин
дональд трамп
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МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Переговоры президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа могут состояться до конца февраля или позже. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Западные СМИ пишут очень многое, наши СМИ пишут очень многое... Может быть, а может и не быть", - рассказал пресс-секретарь главы государства.Переговоры делегаций России США в Эр-Рияде состоялись 18 февраля и продолжались 4,5 часа и освещали двусторонние отношения, урегулирование ситуации на Украине, а также подготовку к предстоящей встрече лидеров двух стран.
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Политика, РОССИЯ, США, Владимир Путин, Дональд Трамп
11:55 19.02.2025
 
В Кремле обозначили возможную дату переговоров Путина и Трампа

Песков: переговоры Путина и Трампа могут состояться до конца февраля

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции в Хельсинки. 16 июля 2018
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции в Хельсинки. 16 июля 2018 - ПРАЙМ, 1920, 19.02.2025
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Переговоры президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа могут состояться до конца февраля или позже. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Западные СМИ пишут очень многое, наши СМИ пишут очень многое... Может быть, а может и не быть", - рассказал пресс-секретарь главы государства.
Переговоры делегаций России США в Эр-Рияде состоялись 18 февраля и продолжались 4,5 часа и освещали двусторонние отношения, урегулирование ситуации на Украине, а также подготовку к предстоящей встрече лидеров двух стран.
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