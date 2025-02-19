https://1prime.ru/20250219/peregovory-855059506.html

В Кремле обозначили возможную дату переговоров Путина и Трампа

В Кремле обозначили возможную дату переговоров Путина и Трампа - 19.02.2025, ПРАЙМ

В Кремле обозначили возможную дату переговоров Путина и Трампа

Переговоры президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа могут состояться до конца февраля или позже. Об этом сообщил официальный... | 19.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-19T11:55+0300

2025-02-19T11:55+0300

2025-02-19T11:55+0300

политика

россия

сша

владимир путин

дональд трамп

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МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Переговоры президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа могут состояться до конца февраля или позже. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Западные СМИ пишут очень многое, наши СМИ пишут очень многое... Может быть, а может и не быть", - рассказал пресс-секретарь главы государства.Переговоры делегаций России США в Эр-Рияде состоялись 18 февраля и продолжались 4,5 часа и освещали двусторонние отношения, урегулирование ситуации на Украине, а также подготовку к предстоящей встрече лидеров двух стран.

https://1prime.ru/20250218/shansy-855032456.html

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россия, сша, владимир путин, дональд трамп