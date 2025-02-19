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Песков рассказал о подготовке к встрече Путина и Трампа
Песков рассказал о подготовке к встрече Путина и Трампа - 19.02.2025, ПРАЙМ
Песков рассказал о подготовке к встрече Путина и Трампа
Сложно точно сказать, сколько уйдет времени на подготовку встречи президентов РФ Владимира Путина и США Дональда Трампа - дни или недели, заявил пресс-секретарь | 19.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-19T19:43+0300
2025-02-19T19:43+0300
2025-02-19T20:18+0300
политика
дмитрий песков
подготовка
встреча
владимир путин
дональд трамп
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МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Сложно точно сказать, сколько уйдет времени на подготовку встречи президентов РФ Владимира Путина и США Дональда Трампа - дни или недели, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Павлу Зарубину, видео опубликовано в его Telegram-канале. "Встреча должна быть подготовленной. Сейчас говорить точно, сколько на это уйдет времени - дни или недели - невозможно", - сказал Песков, отметив, что Россия и США условились немедленно начать конкретную субстантивную подготовку встречи президентов. Ведь в Эр-Рияде, по его словам, "была выражена политическая воля двух сторон такую встречу организовать как можно скорее",Также он рассказал: "Министр иностранных дел сказал, что теперь уже даны поручения нашим дипломатам быстро собрать уже группы на экспертном уровне, чтобы начать проговоры всех соответствующих вопросов. Прежде всего, условились начать с нормализации работы посольств. Потому что посольства в своей работе абсолютно парализованы, что их посольство в Москве, что наше посольство в Вашингтоне. Надо сначала обзавестись дипломатическим потенциалом, его реанимировать, и потом пойдет работа".Вместе с тем помощник президента заявил, что, "очевидно, что в мире будут те, кому не понравится нормализация диалога между Россией и США".
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дмитрий песков, подготовка, встреча, владимир путин, дональд трамп
Политика, Дмитрий Песков, Подготовка, встреча, Владимир Путин, Дональд Трамп
Песков рассказал о подготовке к встрече Путина и Трампа
Песков: на подготовку встречи Путина и Трампа могут уйти дни или недели
МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Сложно точно сказать, сколько уйдет времени на подготовку встречи президентов РФ Владимира Путина и США Дональда Трампа - дни или недели, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Павлу Зарубину, видео опубликовано в его Telegram-канале.
"Встреча должна быть подготовленной. Сейчас говорить точно, сколько на это уйдет времени - дни или недели - невозможно", - сказал Песков, отметив, что Россия и США условились немедленно начать конкретную субстантивную подготовку встречи президентов. Ведь в Эр-Рияде, по его словам, "была выражена политическая воля двух сторон такую встречу организовать как можно скорее",
Также он рассказал: "Министр иностранных дел сказал, что теперь уже даны поручения нашим дипломатам быстро собрать уже группы на экспертном уровне, чтобы начать проговоры всех соответствующих вопросов. Прежде всего, условились начать с нормализации работы посольств. Потому что посольства в своей работе абсолютно парализованы, что их посольство в Москве, что наше посольство в Вашингтоне. Надо сначала обзавестись дипломатическим потенциалом, его реанимировать, и потом пойдет работа".
Трамп рассказал о "продуктивном" разговоре с Путиным
Вместе с тем помощник президента заявил, что, "очевидно, что в мире будут те, кому не понравится нормализация диалога между Россией и США".