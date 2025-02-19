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Трамп навредил переговорной позиции Украины, считают в Washington Post - 19.02.2025, ПРАЙМ
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Трамп навредил переговорной позиции Украины, считают в Washington Post
Трамп навредил переговорной позиции Украины, считают в Washington Post - 19.02.2025, ПРАЙМ
Трамп навредил переговорной позиции Украины, считают в Washington Post
Слова президента США Дональда Трампа в адрес Владимира Зеленского о том, что тот является диктатором, отказывающимся от проведения выборов на Украине, вредят... | 19.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-19T22:25+0300
2025-02-19T22:25+0300
политика
дональд трамп
владимир зеленский
украина
переговоры
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МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Слова президента США Дональда Трампа в адрес Владимира Зеленского о том, что тот является диктатором, отказывающимся от проведения выборов на Украине, вредят переговорной позиции Украины, считает автор статьи газеты Washington Post Аарон Блэйк. В среду президент США Дональд Трамп назвал Зеленского "диктатором без выборов" и заявил, что тот отказывается проводить голосование. Он отметил, что Зеленский плохо справлялся даже с работой комедианта, выпрашивал деньги у США для конфликта, в котором не смог бы победить, а теперь не хочет проводить на Украине выборы президента. "Вне зависимости от мотивации, в процессе Трамп наносит вред переговорной позиции Украины", - считает автор статьи WP. Накануне Трамп на пресс-конференции выразил разочарование в связи с тем, что Украина не использовала возможности для переговоров с РФ и сохранения почти всей территории последние три года, а теперь недовольна проведением без ее участия встречи между представителями России и США. Кроме того, Трамп заявил, что не видел прозрачного отчета о том, куда идут потраченные Вашингтоном на поддержку Украины "сотни миллиардов" долларов.
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дональд трамп, владимир зеленский, украина, переговоры
Политика, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, УКРАИНА, переговоры
22:25 19.02.2025
 
Трамп навредил переговорной позиции Украины, считают в Washington Post

Слова Трампа о "диктаторе" Зеленском вредят переговорной позиции Киева - WP

© РИА Новости . Ирина Калашникова | Перейти в медиабанк" Дональд Трамп
 Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 19.02.2025
© РИА Новости . Ирина Калашникова
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МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Слова президента США Дональда Трампа в адрес Владимира Зеленского о том, что тот является диктатором, отказывающимся от проведения выборов на Украине, вредят переговорной позиции Украины, считает автор статьи газеты Washington Post Аарон Блэйк.
В среду президент США Дональд Трамп назвал Зеленского "диктатором без выборов" и заявил, что тот отказывается проводить голосование. Он отметил, что Зеленский плохо справлялся даже с работой комедианта, выпрашивал деньги у США для конфликта, в котором не смог бы победить, а теперь не хочет проводить на Украине выборы президента.
"Вне зависимости от мотивации, в процессе Трамп наносит вред переговорной позиции Украины", - считает автор статьи WP.
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 19.02.2025
Зеленский плохо справлялся даже с работой комедианта, заявил Трамп
19:39
Накануне Трамп на пресс-конференции выразил разочарование в связи с тем, что Украина не использовала возможности для переговоров с РФ и сохранения почти всей территории последние три года, а теперь недовольна проведением без ее участия встречи между представителями России и США. Кроме того, Трамп заявил, что не видел прозрачного отчета о том, куда идут потраченные Вашингтоном на поддержку Украины "сотни миллиардов" долларов.
 
ПолитикаДональд ТрампВладимир ЗеленскийУКРАИНАпереговоры
 
 
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