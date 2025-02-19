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Россия и АСЕАН работают над комплексным планом взаимодействия - 19.02.2025, ПРАЙМ
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Россия и АСЕАН работают над комплексным планом взаимодействия
Россия и АСЕАН работают над комплексным планом взаимодействия - 19.02.2025, ПРАЙМ
Россия и АСЕАН работают над комплексным планом взаимодействия
Россия и АСЕАН работают над комплексным планом по основным сферам взаимодействия на предстоящие пять лет, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Андрей Руденко. | 19.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-19T16:21+0300
2025-02-19T16:21+0300
россия
асеан
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ДЖАКАРТА, 19 фев - ПРАЙМ. Россия и АСЕАН работают над комплексным планом по основным сферам взаимодействия на предстоящие пять лет, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Андрей Руденко. "Да, говорить можно только о позитивной динамике. Это касается и двусторонних отношений со странами АСЕАН и наших отношений с АСЕАН как с ассоциацией, организацией, объединяющей десять государств Юго-Восточной Азии. Отношения развиваются в различных областях, мы сейчас работаем над новым комплексным планом, который определит основные векторы нашего взаимодействия на предстоящие пять лет", - сказал Руденко. "Мы с большим оптимизмом относимся. И сегодня на встрече мы почувствовали, что страны АСЕАН испытывают не меньший интерес к сотрудничеству с Россией. Видят в ней один из стабилизирующих факторов в регионе АТР. Мы думаем, что связи с государствами ассоциации останутся одним из приоритетов нашей внешней политики", - сказал замминистра. Он отметил, что из стран АСЕАН, помимо Индонезии, которая с начала этого года стала полноправным членом БРИКС, Таиланд и Малайзия получили статус партнера группы. "Мы рассчитываем, что пример будет заразительным и в ближайшее время и другие страны ассоциации проявят интерес к сотрудничеству с БРИКС", - добавил Руденко.
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россия, асеан
РОССИЯ, АСЕАН
16:21 19.02.2025
 
Россия и АСЕАН работают над комплексным планом взаимодействия

МИД: РФ и АСЕАН работают над комплексным планом взаимодействия на ближайшие 5 лет

© Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкАСЕАН
АСЕАН
© Пресс-служба МИД РФ
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ДЖАКАРТА, 19 фев - ПРАЙМ. Россия и АСЕАН работают над комплексным планом по основным сферам взаимодействия на предстоящие пять лет, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Андрей Руденко.
"Да, говорить можно только о позитивной динамике. Это касается и двусторонних отношений со странами АСЕАН и наших отношений с АСЕАН как с ассоциацией, организацией, объединяющей десять государств Юго-Восточной Азии. Отношения развиваются в различных областях, мы сейчас работаем над новым комплексным планом, который определит основные векторы нашего взаимодействия на предстоящие пять лет", - сказал Руденко.
"Мы с большим оптимизмом относимся. И сегодня на встрече мы почувствовали, что страны АСЕАН испытывают не меньший интерес к сотрудничеству с Россией. Видят в ней один из стабилизирующих факторов в регионе АТР. Мы думаем, что связи с государствами ассоциации останутся одним из приоритетов нашей внешней политики", - сказал замминистра.
Он отметил, что из стран АСЕАН, помимо Индонезии, которая с начала этого года стала полноправным членом БРИКС, Таиланд и Малайзия получили статус партнера группы.
"Мы рассчитываем, что пример будет заразительным и в ближайшее время и другие страны ассоциации проявят интерес к сотрудничеству с БРИКС", - добавил Руденко.
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