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Оператор "Платона" отменяет "ошибочные" штрафы - 19.02.2025, ПРАЙМ
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Оператор "Платона" отменяет "ошибочные" штрафы
Оператор "Платона" отменяет "ошибочные" штрафы - 19.02.2025, ПРАЙМ
Оператор "Платона" отменяет "ошибочные" штрафы
Оператор системы "Платон" отменяет ошибочно начисленные перевозчикам штрафы, выписанные из-за некорректной работы систем контроля в зонах действия средств... | 19.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-19T15:07+0300
2025-02-19T15:08+0300
происшествия
компания-оператор "платон"
штрафы
отмена
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МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Оператор системы "Платон" отменяет ошибочно начисленные перевозчикам штрафы, выписанные из-за некорректной работы систем контроля в зонах действия средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), сообщили РИА Новости в пресс-службе оператора "Платона". Во вторник "Российская газета" писала о жалобах крупных грузоперевозчиков на регулярные сбои в работе государственной системы взимания платы с грузоперевозчиков за проезд по федеральным трассам "Платон", из-за которых логисты получают необоснованные штрафы и тратят большое количество времени на их оспаривание. Уточнялось, что сбои в ряде случаев происходили из-за некорректной работы систем оплаты проезда под воздействием РЭБ. "На 12 февраля 2025 года было получено и рассмотрено свыше 3 тысяч обращений от перевозчиков, затрагивающих 12,5 тысячи постановлений. Из них примерно 800 постановлений были признаны подлежащими отмене из-за подтвержденного воздействия средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) на работу системы", - рассказали в компании. Там отметили, что для устранения проблемы со штрафами, вызванными некорректной работой систем контроля в зонах действия РЭБ, фиксация нарушений временно отключена на 32 объектах идентификации грузовиков, где были зафиксированы случаи влияния РЭБ на систему. Минтрансом России совместно с Федеральным дорожным агентством и оператором системы "Платон" был реализован ряд мер для решения вопросов, связанных со штрафами. "Создана оперативная группа для анализа поступающих данных и поиска решений... Начат процесс отмены ранее вынесенных штрафов… Принято решение об аннулировании случаев нарушений, зафиксированных рамками, впоследствии переведенными в особый режим, если по этим случаям еще не были вынесены постановления о штрафах", - уточнил оператор.
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компания-оператор "платон", штрафы, отмена
Происшествия, компания-оператор "Платон", штрафы, отмена
15:07 19.02.2025 (обновлено: 15:08 19.02.2025)
 
Оператор "Платона" отменяет "ошибочные" штрафы

Оператор "Платона" отменяет штрафы, начисленные из-за сбоя системы

© РИА Новости . Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкАвтомашина контроля оплаты проезда пользователей системы "Платон"
Автомашина контроля оплаты проезда пользователей системы Платон - ПРАЙМ, 1920, 19.02.2025
© РИА Новости . Алексей Филиппов
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МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Оператор системы "Платон" отменяет ошибочно начисленные перевозчикам штрафы, выписанные из-за некорректной работы систем контроля в зонах действия средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), сообщили РИА Новости в пресс-службе оператора "Платона".
Во вторник "Российская газета" писала о жалобах крупных грузоперевозчиков на регулярные сбои в работе государственной системы взимания платы с грузоперевозчиков за проезд по федеральным трассам "Платон", из-за которых логисты получают необоснованные штрафы и тратят большое количество времени на их оспаривание. Уточнялось, что сбои в ряде случаев происходили из-за некорректной работы систем оплаты проезда под воздействием РЭБ.
"На 12 февраля 2025 года было получено и рассмотрено свыше 3 тысяч обращений от перевозчиков, затрагивающих 12,5 тысячи постановлений. Из них примерно 800 постановлений были признаны подлежащими отмене из-за подтвержденного воздействия средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) на работу системы", - рассказали в компании.
Там отметили, что для устранения проблемы со штрафами, вызванными некорректной работой систем контроля в зонах действия РЭБ, фиксация нарушений временно отключена на 32 объектах идентификации грузовиков, где были зафиксированы случаи влияния РЭБ на систему.
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Минтрансом России совместно с Федеральным дорожным агентством и оператором системы "Платон" был реализован ряд мер для решения вопросов, связанных со штрафами.
"Создана оперативная группа для анализа поступающих данных и поиска решений... Начат процесс отмены ранее вынесенных штрафов… Принято решение об аннулировании случаев нарушений, зафиксированных рамками, впоследствии переведенными в особый режим, если по этим случаям еще не были вынесены постановления о штрафах", - уточнил оператор.
 
Происшествиякомпания-оператор "Платон"штрафыотмена
 
 
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