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Петербург начал подготовку к проведению ПМЭФ-2025
Петербург начал подготовку к проведению ПМЭФ-2025 - 19.02.2025, ПРАЙМ
Петербург начал подготовку к проведению ПМЭФ-2025
Санкт-Петербург совместно с федеральными службами готовится к проведению Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), губернатор города Александр | 19.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-19T10:29+0300
2025-02-19T10:29+0300
2025-02-19T10:29+0300
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 фев - ПРАЙМ. Санкт-Петербург совместно с федеральными службами готовится к проведению Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), губернатор города Александр Беглов утвердил план подготовки к нему, сообщила пресс-служба администрации губернатора. "Санкт-Петербург активно готовится к проведению XXVIII Петербургского международного экономического форума, который в этом году будет проходить с 18 по 21 июня. Важный этап - губернатор Александр Беглов утвердил план мероприятий по подготовке к ПМЭФ-2025", - говорится в сообщении. Отмечается, что региональные органы власти совместно с профильными федеральными службами ведут подготовку к форуму в соответствии с планом мероприятий. Он предусматривает решение вопросов транспортной и инженерной инфраструктуры, обеспечения безопасности и размещения участников, формирование деловой, культурной и спортивной программ. По словам Беглова, мероприятия деловой программы Петербурга по традиции будут ориентированы на стратегические приоритеты развития города и страны в целом. Экспозиционно-деловая зона Северной столицы, как и в предыдущие годы, составляет 1697 квадратных метров. Город уже приступил к разработке ее концепции. Традиционно в рамках культурной и спортивной программы ПМЭФ состоятся мероприятия для жителей города. В частности, пройдет фестиваль культуры "Петербургские сезоны", организуемый совместно с администрацией Санкт-Петербурга и министерством культуры РФ. Также вновь состоится международная многодневная велогонка "Золото Ладоги". "ПМЭФ – одна из визитных карточек Санкт-Петербурга. По итогам форума прошлого года мы заняли лидирующее место в стране по объёму инвестиций, подписав 69 соглашений на 1 триллион 227 миллиардов рублей. Задача города как принимающей стороны - создать все условия, чтобы ПМЭФ-2025 превзошел результаты прошлого года как в плане заключенных соглашений, так и позитивных эмоций гостей и участников", – отметил Беглов, слова которого приводятся в сообщении. Губернатор напомнил, что в 2024 году ПМЭФ посетило рекордное число участников: 21 800 человек из 139 стран и территорий.
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санкт-петербург
Петербург начал подготовку к проведению ПМЭФ-2025
Санкт-Петербург начал подготовку к проведению ПМЭФ-2025
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 фев - ПРАЙМ. Санкт-Петербург совместно с федеральными службами готовится к проведению Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), губернатор города Александр Беглов утвердил план подготовки к нему, сообщила пресс-служба администрации губернатора.
"Санкт-Петербург активно готовится к проведению XXVIII Петербургского международного экономического форума, который в этом году будет проходить с 18 по 21 июня. Важный этап - губернатор Александр Беглов утвердил план мероприятий по подготовке к ПМЭФ-2025", - говорится в сообщении.
Отмечается, что региональные органы власти совместно с профильными федеральными службами ведут подготовку к форуму в соответствии с планом мероприятий. Он предусматривает решение вопросов транспортной и инженерной инфраструктуры, обеспечения безопасности и размещения участников, формирование деловой, культурной и спортивной программ.
По словам Беглова, мероприятия деловой программы Петербурга по традиции будут ориентированы на стратегические приоритеты развития города и страны в целом. Экспозиционно-деловая зона Северной столицы, как и в предыдущие годы, составляет 1697 квадратных метров. Город уже приступил к разработке ее концепции.
Традиционно в рамках культурной и спортивной программы ПМЭФ состоятся мероприятия для жителей города. В частности, пройдет фестиваль культуры "Петербургские сезоны", организуемый совместно с администрацией Санкт-Петербурга и министерством культуры РФ. Также вновь состоится международная многодневная велогонка "Золото Ладоги".
"ПМЭФ – одна из визитных карточек Санкт-Петербурга. По итогам форума прошлого года мы заняли лидирующее место в стране по объёму инвестиций, подписав 69 соглашений на 1 триллион 227 миллиардов рублей. Задача города как принимающей стороны - создать все условия, чтобы ПМЭФ-2025 превзошел результаты прошлого года как в плане заключенных соглашений, так и позитивных эмоций гостей и участников", – отметил Беглов, слова которого приводятся в сообщении.
Губернатор напомнил, что в 2024 году ПМЭФ посетило рекордное число участников: 21 800 человек из 139 стран и территорий.
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