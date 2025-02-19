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Посол России вручил верительные грамоты президенту Восточного Тимора

Посол России вручил верительные грамоты президенту Восточного Тимора - 19.02.2025, ПРАЙМ

Посол России вручил верительные грамоты президенту Восточного Тимора

Посол России Сергей Толченов вручил верительные грамоты президенту Восточного Тимора Жозе Рамушу-Орта, передает корреспондент РИА Новости. | 19.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-19T04:44+0300

2025-02-19T04:44+0300

2025-02-19T04:44+0300

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восточный тимор

индонезия

владимир путин

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ДИЛИ, 19 фев - ПРАЙМ. Посол России Сергей Толченов вручил верительные грамоты президенту Восточного Тимора Жозе Рамушу-Орта, передает корреспондент РИА Новости. Церемония прошла в президентском дворце в столице страны Дили. "Доброе утро, господин президент. Я хотел бы вручить вам мои верительные грамоты, которые направил президент Российской Федерации Владимир Путин. Я также хотел бы передать его сердечное приветствие и наилучшие пожелания", - обратился глава российской дипмиссии к президенту страны. После церемонии лидер Восточного Тимора провел встречу с российским дипломатом, стороны обсудили возможности для развития двустороннего сотрудничества. "Мы действительно верим, что Демократическая Республика Восточный Тимор играет важную роль в политике Российской Федерации в регионе Юго-Восточной Азии. Ваша страна - важная часть того, что мы зовем глобальным большинством", - отметил российский посол на встрече с президентом. Сергей Толченов также представляет интересы Российской Федерации в Индонезии в качестве чрезвычайного и полномочного посла.

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россия, восточный тимор, индонезия, владимир путин