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Посол России вручил верительные грамоты президенту Восточного Тимора - 19.02.2025, ПРАЙМ
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Посол России вручил верительные грамоты президенту Восточного Тимора
Посол России вручил верительные грамоты президенту Восточного Тимора - 19.02.2025, ПРАЙМ
Посол России вручил верительные грамоты президенту Восточного Тимора
Посол России Сергей Толченов вручил верительные грамоты президенту Восточного Тимора Жозе Рамушу-Орта, передает корреспондент РИА Новости. | 19.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-19T04:44+0300
2025-02-19T04:44+0300
россия
экономика
восточный тимор
индонезия
владимир путин
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ДИЛИ, 19 фев - ПРАЙМ. Посол России Сергей Толченов вручил верительные грамоты президенту Восточного Тимора Жозе Рамушу-Орта, передает корреспондент РИА Новости. Церемония прошла в президентском дворце в столице страны Дили. "Доброе утро, господин президент. Я хотел бы вручить вам мои верительные грамоты, которые направил президент Российской Федерации Владимир Путин. Я также хотел бы передать его сердечное приветствие и наилучшие пожелания", - обратился глава российской дипмиссии к президенту страны. После церемонии лидер Восточного Тимора провел встречу с российским дипломатом, стороны обсудили возможности для развития двустороннего сотрудничества. "Мы действительно верим, что Демократическая Республика Восточный Тимор играет важную роль в политике Российской Федерации в регионе Юго-Восточной Азии. Ваша страна - важная часть того, что мы зовем глобальным большинством", - отметил российский посол на встрече с президентом. Сергей Толченов также представляет интересы Российской Федерации в Индонезии в качестве чрезвычайного и полномочного посла.
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россия, восточный тимор, индонезия, владимир путин
РОССИЯ, Экономика, Восточный Тимор, ИНДОНЕЗИЯ, Владимир Путин
04:44 19.02.2025
 
Посол России вручил верительные грамоты президенту Восточного Тимора

Посол России Толченов вручил верительные грамоты президенту Восточного Тимора

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ДИЛИ, 19 фев - ПРАЙМ. Посол России Сергей Толченов вручил верительные грамоты президенту Восточного Тимора Жозе Рамушу-Орта, передает корреспондент РИА Новости.
Церемония прошла в президентском дворце в столице страны Дили.
"Доброе утро, господин президент. Я хотел бы вручить вам мои верительные грамоты, которые направил президент Российской Федерации Владимир Путин. Я также хотел бы передать его сердечное приветствие и наилучшие пожелания", - обратился глава российской дипмиссии к президенту страны.
После церемонии лидер Восточного Тимора провел встречу с российским дипломатом, стороны обсудили возможности для развития двустороннего сотрудничества.
"Мы действительно верим, что Демократическая Республика Восточный Тимор играет важную роль в политике Российской Федерации в регионе Юго-Восточной Азии. Ваша страна - важная часть того, что мы зовем глобальным большинством", - отметил российский посол на встрече с президентом.
Сергей Толченов также представляет интересы Российской Федерации в Индонезии в качестве чрезвычайного и полномочного посла.
 
ЭкономикаРОССИЯВосточный ТиморИНДОНЕЗИЯВладимир Путин
 
 
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