https://1prime.ru/20250219/posol-855048676.html
Посол России вручил верительные грамоты президенту Восточного Тимора
Посол России вручил верительные грамоты президенту Восточного Тимора - 19.02.2025, ПРАЙМ
Посол России вручил верительные грамоты президенту Восточного Тимора
Посол России Сергей Толченов вручил верительные грамоты президенту Восточного Тимора Жозе Рамушу-Орта, передает корреспондент РИА Новости. | 19.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-19T04:44+0300
2025-02-19T04:44+0300
2025-02-19T04:44+0300
россия
экономика
восточный тимор
индонезия
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/855048676.jpg?1739929485
ДИЛИ, 19 фев - ПРАЙМ. Посол России Сергей Толченов вручил верительные грамоты президенту Восточного Тимора Жозе Рамушу-Орта, передает корреспондент РИА Новости.
Церемония прошла в президентском дворце в столице страны Дили.
"Доброе утро, господин президент. Я хотел бы вручить вам мои верительные грамоты, которые направил президент Российской Федерации Владимир Путин. Я также хотел бы передать его сердечное приветствие и наилучшие пожелания", - обратился глава российской дипмиссии к президенту страны.
После церемонии лидер Восточного Тимора провел встречу с российским дипломатом, стороны обсудили возможности для развития двустороннего сотрудничества.
"Мы действительно верим, что Демократическая Республика Восточный Тимор играет важную роль в политике Российской Федерации в регионе Юго-Восточной Азии. Ваша страна - важная часть того, что мы зовем глобальным большинством", - отметил российский посол на встрече с президентом.
Сергей Толченов также представляет интересы Российской Федерации в Индонезии в качестве чрезвычайного и полномочного посла.
восточный тимор
индонезия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, восточный тимор, индонезия, владимир путин
РОССИЯ, Экономика, Восточный Тимор, ИНДОНЕЗИЯ, Владимир Путин
Посол России вручил верительные грамоты президенту Восточного Тимора
Посол России Толченов вручил верительные грамоты президенту Восточного Тимора
ДИЛИ, 19 фев - ПРАЙМ. Посол России Сергей Толченов вручил верительные грамоты президенту Восточного Тимора Жозе Рамушу-Орта, передает корреспондент РИА Новости.
Церемония прошла в президентском дворце в столице страны Дили.
"Доброе утро, господин президент. Я хотел бы вручить вам мои верительные грамоты, которые направил президент Российской Федерации Владимир Путин. Я также хотел бы передать его сердечное приветствие и наилучшие пожелания", - обратился глава российской дипмиссии к президенту страны.
После церемонии лидер Восточного Тимора провел встречу с российским дипломатом, стороны обсудили возможности для развития двустороннего сотрудничества.
"Мы действительно верим, что Демократическая Республика Восточный Тимор играет важную роль в политике Российской Федерации в регионе Юго-Восточной Азии. Ваша страна - важная часть того, что мы зовем глобальным большинством", - отметил российский посол на встрече с президентом.
Сергей Толченов также представляет интересы Российской Федерации в Индонезии в качестве чрезвычайного и полномочного посла.