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Россия передала США вопросы для нормальной работы посольств, заявил Лавров - 19.02.2025, ПРАЙМ
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Россия передала США вопросы для нормальной работы посольств, заявил Лавров
Россия передала США вопросы для нормальной работы посольств, заявил Лавров - 19.02.2025, ПРАЙМ
Россия передала США вопросы для нормальной работы посольств, заявил Лавров
Россия передала США перечень вопросов, которые нужно решить для обеспечения нормальной работы посольств в обеих странах, среди них и проблема российской... | 19.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-19T14:32+0300
2025-02-19T14:32+0300
политика
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МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Россия передала США перечень вопросов, которые нужно решить для обеспечения нормальной работы посольств в обеих странах, среди них и проблема российской дипсобственности, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. "Мы говорили о снятии искусственных препятствий, которые серьезнейшим образом осложняют повседневное функционирование наших посольств, генеральных консульств, - это и финансирование, и попытки ограничить передвижение, количество дипломатов... Это и попытки ограничить срок пребывания каждого дипломата, что не предусмотрено никакими международными конвенциями и дипломатическими отношениями", - сказал он журналистам. "Мы передали перечень тех вопросов, которые нужно решат, с точки зрения обеспечения нормальной работы наших дипломатических представителей. Среди этих вопросов есть, конечно же, и проблема собственности", - добавил министр. Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде во вторник. Россию за столом переговоров представляли глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. С другой стороны были трое американских переговорщиков: помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Во главе стола находились представители Саудовской Аравии.
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рф, сша, сергей лавров
Политика, РФ, США, Сергей Лавров
14:32 19.02.2025
 
Россия передала США вопросы для нормальной работы посольств, заявил Лавров

МИД: РФ передала США вопросы, которые нужно решить для работы посольств

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкГлава МИД РФ С. Лавров выступил перед студентами МГИМО
Глава МИД РФ С. Лавров выступил перед студентами МГИМО - ПРАЙМ, 1920, 19.02.2025
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Россия передала США перечень вопросов, которые нужно решить для обеспечения нормальной работы посольств в обеих странах, среди них и проблема российской дипсобственности, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Мы говорили о снятии искусственных препятствий, которые серьезнейшим образом осложняют повседневное функционирование наших посольств, генеральных консульств, - это и финансирование, и попытки ограничить передвижение, количество дипломатов... Это и попытки ограничить срок пребывания каждого дипломата, что не предусмотрено никакими международными конвенциями и дипломатическими отношениями", - сказал он журналистам.
"Мы передали перечень тех вопросов, которые нужно решат, с точки зрения обеспечения нормальной работы наших дипломатических представителей. Среди этих вопросов есть, конечно же, и проблема собственности", - добавил министр.
Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде во вторник. Россию за столом переговоров представляли глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. С другой стороны были трое американских переговорщиков: помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Во главе стола находились представители Саудовской Аравии.
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